Serie ‘Chespirito’: actriz colombiana interpreta a la primera esposa del comediante

Hoy, Chespirito: sin querer queriendo llega a la pantalla como la serie biográfica que promete desvelar los momentos más íntimos y significativos de la vida de Roberto Gómez Bolaños, el brillante mexicano que dio vida a personajes entrañables como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y el Doctor Chapatín. El proyecto busca mostrar al hombre que hay detrás de ese icónico actor.

¿Quién fue la primera esposa de Chespirito?

Durante décadas, Florinda Meza, la compañera sentimental y creativa de Chespirito, fue el centro de atención en los medios. Sin embargo, Graciela Fernández jugó un papel crucial en los años formativos de Roberto Gómez Bolaños. Se conocieron en su juventud, se casaron en 1968 y tuvieron seis hijos: Roberto, Graciela, Marcela, Paulina, Teresa y Cecilia Gómez Fernández. Su relación duró más de 20 años, coexistiendo con el ascenso meteórico de Chespirito como un ícono de la comedia en toda América Latina.

Roberto Gómez Bolaños como El Chavo del 8. Fotografía por: Instagram @lavecindaddechespirito

La serie contará con la participación de varios actores quienes interpretarán a los compañeros de escena de Chespirito, entre ellos, Arturo Barba, Andrea Noli, Miguel Islas y Eugenio Bartilotti. La colombiana Paulina Dávila, prima de Sofía Vergara, le dará vida a Graciela Fernández, la primera esposa del comediante, quien falleció el 28 de noviembre del 2014.

La bioserie dirigida por Rodrigo Santos, junto con Julián de Tavira y David Ruiz ‘Leche’ muestra los momentos más significativos a nivel personal y profesional del actor, entre ellos, sus relaciones sentimentales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Ella es Paulina Dávila, Graciela Fernández en ‘Chespirito: sin querer queriendo’

La actriz nació el 18 de diciembre de 1988 en Medellín, Antioquia. Aunque comenzó trabajando en el mundo de la fotografía, la actuación la atrapó. Debutó como actriz en la película Ya pasó el tren, en el 2011 y, desde entonces, ha hecho parte de otras importantes producciones como Tres caínes, El comandante, Ritmo salvaje, Griselda, entre otras.

Dávila también interpretó a Mariana Yazbek, el primer gran amor de Luis Miguel, en la bioserie del cantante producida por Netflix, un papel que la catapultó a la fama y la hizo muy popular entre los seguidores del ‘Sol de México’.

Ahora, la paisa se pondrá en la piel de la madre de los hijos del entrañable Chavo del 8. Según se reportó en medios de comunicación mexicanos, el actor de separó de su esposa en medio de rumores de supuesta infidelidad con Florinda Meza. Sin embargo, él nunca confirmó esas especulaciones.

En una oportunidad, Roberto Gómez Fernández, uno de los herederos del actor, explicó qué ocurrió con la relación de sus padres: “Empezó a no estar en la casa y a mi madre le empieza a pegar eso por obvias razones, ya no está tan presente. Hablo por mi parte: mi madre luchó en ese sentido, de entender que había un camino que estaba logrando gracias a todo lo que estaba haciendo. ¿Cómo hacer para que no descuidara la casa?”, dijo. Graciela Fernández murió el 27 de agosto de 2013, a los 84 años, un año antes que el comediante. Las causas nunca fueron reveladas.

¿Cuántos episodios tiene ‘Chespirito: sin querer queriendo’?

La serie de la plataforma Max tendrá un total de ocho episodios; sin embargo, se trasmitirá uno por semana a partir de hoy exclusivamente a través de HBO Max online.