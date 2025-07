Florinda Meza respondió ataques sobre su relación con Chespirito: “Lo ayudé”

Desde que se estrenó la serie Chespirito: sin querer queriendo, han surgido en redes sociales y medios de comunicación diferentes comentarios sobre la vida personal de Roberto Gómez Bolaños, especialmente de su polémica relación con Florinda Meza.

El actor, quien fue el creador de personajes como El Chavo, Chespirito, El Chapulín Colorado, entre otros, dejó su matrimonio de más de 20 años con Graciela Fernández, la mamá de sus seis hijos, para estar con Florinda Meza, quien era su compañera de set. Lo que se conoce y que el mismo elenco contó, es que el comediante la cortejaba en grabaciones, pese a que estaba casado.

Finalmente, Roberto y Florinda se casaron en el 2004, después de más de 20 años de relación. Aunque la actriz mexicana lo acompañó hasta sus últimos días, sigue siendo criticada por miles de fanáticos, quienes aun la tildan como “la otra”.

¿Qué dijo Florinda Meza de su relación con Roberto Gómez Bolaños?

A través de redes sociales, Florinda Meza ha recibido fuertes críticas. Algunos usuarios le han dejado hasta insultos. Recientemente, le escribieron: “Siempre serás LA OTRA, LA SEGUNDA”.

Cansada de las críticas, ‘doña Florinda’ contestó: “fui su segunda esposa, sí, lo hice feliz. Lo ayudé a organizar sus finanzas y así pudo darle a sus hijos y a su exesposa en abundancia, sin límites. Le resolvía todo y le hice la vida sencilla para que él pudiera ser más creativo y regalar más alegría, porque era un genio y la gente se merecía seguir disfrutando de su arte. Y fui también la que se quedó con él mientras estuvo enfermo, lo cuidé de día y de noche por años, hasta que murió en mis brazos”, afirmó.

La actriz, quien interpretó a doña Florinda en ‘El Chavo del 8’, se cansó de quienes la señalan como la causante del divorcio de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández. Fotografía por: Instagram

Su reacción se viralizó y los internautas no dudaron en responderle: “Y no se podía conseguir un hombre influyente y poderoso que no estuviera casado ni con hijos?”, “todo lo que se hace en esta vida se paga”, “no sé por qué pero hay algo en usted que no me deja creer en usted”, “Sra, por favor pare ya de estar hablando por él. Muchas “verdades” que llama Ud seguramente Ud misma las condicionó y así mismo fueran escritas en su libro”.

Otro usuario le escribió: “sabemos la verdad”, a lo que ella le contestó: “qué alivio, si saben la verdad, quiere decir que saben cuánto amé a Roberto, que le dediqué mi vida entera y que también traté muy bien a sus hijos, los ayudé a TODOS en distintos momentos de sus vidas y siempre estuve al pendiente de su exmujer, para que recibiera lo que Roberto le daba sin falta cada mes y cualquier cosa extra que pudiera necesitar":