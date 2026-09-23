Aleks Syntek publicó fotos sin prótesis capilar y las borró segundos después. Así luce

Aleks Syntek volvió a llamar la atención en redes sociales, luego de compartir unas fotografías en las que dejó al descubierto su apariencia sin la prótesis capilar que suele utilizar. La situación llamó la atención, precisamente, por la decisión del mexicano de mostrar un aspecto que habitualmente mantiene cubierto.

La publicación se conoció en medio de una semana especialmente complicada para el cantante, quien ha protagonizado varias controversias por sus declaraciones y por la manera en que reaccionó durante una reciente presentación en Ciudad de México.

Así luce Aleks Syntek sin su prótesis capilar

El artista de 56 años sorprendió a sus seguidores al publicar dos fotografías en las que aparece sin la prótesis capilar que acostumbra a llevar. En las instantáneas se observa la parte superior de su cabeza con una notable ausencia de cabello, un aspecto que el artista decidió mostrar públicamente y que rápidamente despertó reacciones en redes sociales.

Aleks Syntek acompañó las fotografías con un mensaje en el que hizo referencia a los comentarios que recibe sobre su apariencia. "Aquí está mi peluquín ¡Ya déjenme en paz! Solo quiero hacer mi rock & roll en paz y ya, ¿ok? Gracias", escribió.

La publicación, sin embargo, permaneció poco tiempo en sus redes sociales. El cantante, recordado también por haber sido jurado de ‘La Voz Kids Colombia‘ en 2024, eliminó las imágenes pocos minutos después de compartirlas. Sin embargo, el contenido ya había sido capturado y comenzó a circular en otras plataformas.

El maestro Aleks Syntek ha revelado su verdadera apariencia sin peluquin pic.twitter.com/N7xLPHsL7m — víctima de un Dios frágil temperamental (@_el_baaadillo) September 23, 2026

Un momento turbulento para Aleks Syntek

La aparición de Syntek sin prótesis capilar se conoció después de la controversia que protagonizó durante un concierto ofrecido el 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia de México.

Durante la presentación, el intérprete de ‘Intocable’ y ‘Por volverte a ver’ interrumpió en distintos momentos su espectáculo para dirigirse al público. En videos difundidos en redes sociales se le escucha reclamar a los asistentes por no conocer algunas de sus canciones y por pedirle temas de otros artistas, entre ellos Juan Gabriel y Marco Antonio Solís. También cuestionó la popularidad del reguetón y mencionó a figuras como Bad Bunny y Danny Flow.

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Las imágenes generaron críticas por el tono de sus intervenciones y por los enfrentamientos verbales con algunos asistentes. En uno de los momentos más compartidos, Aleks Syntek pidió a sus seguidores que lo defendieran y reaccionó ante los abucheos que recibió durante el espectáculo.

Días después, el artista explicó que su enojo también estuvo relacionado con una situación que, de acuerdo con su versión, ocurrió entre el público. En sus historias de Instagram, afirmó que algunas personas lanzaban comida y cervezas hacia niños y adultos mayores, por lo que consideró justificada su reacción.

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La polémica continuó con una transmisión en vivo realizada desde sus redes sociales que, según dijo, hizo para hablar sin filtros y sin que su mánager o su esposa lo pudieran detener. Durante esa intervención, el cantante siguió abordando el episodio del concierto y las críticas que había recibido.

@loquepasaenpesqueria “Sí, sí estoy desequilibrado mental, estoy loco” Aleks Syntek realizó una transmisión en redes sociales luego de la polémica por sus presentación en las fiestas patrias. Uno de los clips que más se ha viralizado en redes sociales es donde señala que está loco como Dalí, Jesucristo o La Virgen de Guadalupe. ♬ sonido original – Lo que pasa en pesqueria

A esta situación se sumó el anuncio del aplazamiento de su presentación prevista para el 25 de septiembre en Tlalnepantla, Estado de México. Los organizadores señalaron que la decisión obedecía a causas ajenas al artista, al recinto y a la organización. Sin embargo, por ahora no se ha informado de una nueva fecha para el evento.

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