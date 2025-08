Fredy Calvache de Noticias Caracol da nuevo parte sobre su salud: “seré trasladado”

A través de sus redes sociales, el periodista Fredy Calvache, recordado por haber sido el corresponsal del Cauca en Noticias Caracol, ha documentado su lucha contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada hace más de un año. El comunicador se fue a Suiza para recibir un mejor tratamiento médico y es allí donde ha permanecido con la esperanza de recuperarse pronto.

“Dios es el único que puede sanarme”: dijo Fredy Calvache

Hace unas semanas, el periodista aseguró que tuvo que ser hospitalizado a raíz de una complicación, por lo fue operado de urgencia al sufrir una obstrucción en el intestino.

Ahora, comunicó a través de su cuenta de Instagram que tiene que ser trasladado a otra clínica: “Les cuento que después de permanecer tres semanas hospitalizado, hoy seré trasladado a un centro especializado en la ciudad de Zofingen, espero seguir en franca recuperación, esto es de paciencia y de tener mucha fe en Dios que es el único que puede revertir ese diagnóstico que tienen los médicos de mi enfermedad. Él es el único que puede sanarme. Ya les contaré cómo estoy allá en el nuevo centro hospitalario donde me trasladan, los quiero mucho”.

A través de los comentarios en esa publicación que tiene más de 5 mil likes, los amigos y seguidores alientan a Calvache para que continúe con mucho ánimo recibiendo su tratamiento: “Dios es grande y Él lo sanará, mucha fe”, “Dios se glorificará en ti, de pronto serás testimonio”, “Fredy no pierda la fe... Dios mostrará su gloria en usted... El hace posible lo imposible”, “eres un guerrero, te vas a sanar... tu fe es fuerte”, “Dios está contigo y todo un país también”, “tienes una fe inquebrantable en medio de la batalla, pero el poder de Dios es inmenso”, “lo seguimos acompañando con nuestras oraciones. Dios todo lo puede”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Fredy Calvache celebró su cumpleaños en la clínica

La semana pasada, el periodista cumplió años y a la clínica donde estaba hospitalizado llegó un grupo de amigos para honrar su vida con mariachis y mensajes alentadores.

“Contar con amigos como ustedes, en un país tan lejano, es contar prácticamente con una familia. Le doy gracias a Dios por haberme permitido llegar a estos “60 abriles”, no importa las condiciones en las que esté. Gracias a cada uno de ustedes por no hacerme sentir que no estoy solo, que estoy vivo acompañado de una gran familia. Ya creo que llegué a la cúspide de la primera pirámide, ahora empieza la otra que es la de abajo, la de empezar a descender, ese es el camino de la vida. Gracias a todos y que Dios los bendiga”.