Experiodista de ‘Noticias Caracol’ que lucha contra el cáncer fue hospitalizado

En abril pasado se conoció que Fredy Calvache, quien se desempeñó como periodista de Noticias Caracol, enfrenta, desde hace más de un año, una dura batalla contra el cáncer de estómago. A través de sus redes sociales, el comunicador, quien era el corresponsal en el Cauca, pidió oraciones por su salud, pues reveló que, médicamente, su enfermedad no tenía cura.

Fredy Calvache fue sometido a una cirugía

El periodista reside actualmente en Suiza donde está recibiendo todo el tratamiento médico indispensable para su recuperación. Esta semana publicó un video en sus redes sociales hablando de la nueva complicación que sufrió: “iniciamos esta semana con chequeos médicos, estuve en quimioterapia, ahora estoy en urgencias, pasé por tomografía y me dicen que hay una obstrucción en el intestino, me van a poner una sonda para ver si reacciona, si no, pues habrá que operarme. Esperemos que no sea nada grave, confiemos en el poder de Dios que pueda seguir mi proceso de recuperación. Los llevo en mi corazón”.

En ese post, su colega, el periodista Diego Guauque quien también luchó contra el cáncer, le dejó un mensaje deseándole una pronta recuperación: “Hola, Fredy. Que en estas quimioterapias los médicos encuentren el camino para la sanidad. Un abrazo, hermano. Siempre contigo”.

Luego de múltiples exámenes, finalmente Calvache tuvo que pasar nuevamente por el quirófano. Así lo contó en un nuevo video donde aparece desde la camilla de un hospital: “quiero contarles que estoy muy feliz porque soy un hombre bendecido, gracias a Dios porque me ha traído a este país, no por dinero, sino por mi tranquilidad y mi salud. El lunes por la tarde en urgencias en una tomografía me detectaron una obstrucción intestinal. Ayer por la tarde me hicieron la cirugía porque aquí todo es rápido”, contó.

El periodista se mostró agradecido por la rapidez con la que ha podido obtener los servicios de salud en Suiza, que han sido oportunos para su proceso: “ya estoy en recuperación. ¿Qué tal en Colombia buscando una orden de apoyo para la tomografía, el especialista? A lo mejor no estaría contando este cuento. Gracias a Dios acá todo es rápido. Estamos aquí gracias a eso dando la lucha por la vida, a ustedes como siempre muchas gracias por sus oraciones, por sus mensajes. Familia, amigos y seguidores, los llevo en mi corazón”.

Sus amigos y seguidores continúan dejándole mensajes de apoyo: “Dios lo cuide, lo bendiga y lo sane”, “Dios de tu lado y nuestras oraciones fortaleciendo tu salud”, “con el favor de Dios todo va salir bien”, “Dios le siga dando esa fortaleza para seguir luchando”, “Dios le siga dando esa fortaleza para seguir luchando”.