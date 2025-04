Giovanny Ayala revela la verdad sobre su relación con Yeison Jiménez: “nadie sabe”

La música popular colombiana ha visto surgir a grandes talentos en las últimas décadas. Artistas como el Charrito Negro, Giovanny Ayala, Galy Galiano, Darío Gómez, Luis Alberto Posada y Jhonny Rivera, son algunos de los más antiguos en ese género musical. Sin embargo, las nuevas generaciones también se han destacado en el medio, entre ellos, Yeison Jiménez, Jessi Uribe, Pipe Bueno o Luis Alfonso.

Giovanny Ayala Fotografía por: Felipe Marino

¿Cómo es la relación de Giovanny Ayala y Yeison Jiménez?

En los últimos años se ha rumorado que la relación entre algunos artistas de música popular no es la mejor. Recientemente, en entrevista con Radiola TV, con el presentador Camilo Cuervo, el intérprete de De rodillas te pido despejó dudas sobre su amistad con Yeison Jiménez, aclarando que no tienen ningún tipo de conflicto.

“Yo nunca he tenido esta clase de problemas con él, simplemente que no me enrosqué con ellos de ir a parchar, a tomar, porque yo tengo otros espacios. Mi espacio es Villavicencio, ese es mi parche, ellos acá hacen sus recochas”, dijo.

Recordó que en los comienzos del caldense él le dio la mano y lo dejaba cantar en sus conciertos para que su público lo fuera conociendo y aceptando en el medio artístico:

“Yo con Yeison, lo único que le hice fue ayudarle. Nadie sabe esta historia. Cuando yo tenía mi público, en ese momento tres mil, cuatro mil o cinco mil personas, en la mitad del show yo decía: ‘Yeison, este muchacho viene con pasos fuertes. Él va a cantar un par de canciones, ya vengo con ustedes nuevamente’. Le pasaba el micrófono a él para que aprovechara ese público, eso lo hacen pocos artistas y yo lo hice con Yeison. Yo fui el primero que le regalé dos videos a Yeison”, reveló Ayala.

Finalmente, expresó su admiración para su colega, quien también ha triunfado en el género popular con canciones como Aventurero y Hasta la madre. “Le tengo respeto, gratitud y lo admiro mucho porque perseveró, alcanzó y hasta ahí, pare de contar, pero que yo tenga problemas con él, no”.

¿Qué pasó con Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez?

Para finalizar la entrevista, el Ayala se refirió a un problema que tuvo hace unos meses con uno de sus colegas: “el único problema que se presentó en la vida con un artista que le di la mano fue el desleal”, refiriéndose, posiblemente, al altercado que tuvo con Ciro Quiñonez, con quien interpretó Regalada sales cara.

El 3 de octubre del año pasado, ambos artistas se enfrentaron a golpes en el centro comercial Gran Estación, en Bogotá, al parecer, por disputas previas por la colaboración musical de la canción que hicieron juntos.

En entrevista con Olímpica Stereo, Ayala reveló: “‘Así es que lo quería ver, solito’, me dijo. No sé si Ciro estaba drogado o borracho (...) Me tiró al piso y me encendió a pata (...) Es un tipo desleal. Le di la mano desde ceros, pues no salía de Cúcuta, cuando cantaba vallenatos. Le tocó pasarse a música popular y tampoco le está funcionando”, afirmó.

Por su parte, en diálogo con La Red, Quiñonez dio su versión, asegurando que el problema inicial no era con Ayala sino con su escolta, quien días antes, supuestamente, lo había amenazado:

“Me hizo una mala palabra y yo ya lo vi accionando, ellos iban a lo que iban, incluso yo le dije a Giovanny que el problema no era con él, el problema es con el escolta, por eso en el video se ve que yo nunca miro a Giovanny”.