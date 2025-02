Giovanny Ayala antes y después: impactó con “tremendo cambio” en su cara

Giovanny Ayala es uno de los artistas de música popular más comentados del país. El llanero se hizo famoso gracias al éxito de canciones como Anoche la escribí, De rodillas te pido, Se la robé y me la robaron, De mal en peor, entre otras. Estas canciones no solo se convirtieron en éxitos radiales, sino que también lo posicionaron como uno de los artistas más influyentes del género.

El llanero descubrió su amor por la música desde muy joven. En los inicios de su carrera, enfrentó varios obstáculos para hacerse un nombre en la industria musical, pero su dedicación y esfuerzo le permitieron abrirse paso en el competitivo mundo de la música popular.

¿Qué se hizo Giovanny Ayala en la cara?

A lo largo de su trayectoria, Giovanny ha mostrado una evolución constante, tanto en su estilo musical como en su imagen. Recientemente, sorprendió a sus seguidores con cambios en su apariencia, lo que ha generado una variedad de comentarios en redes sociales y medios de comunicación.

En su cuenta de Instagram donde tiene 471 mil seguidores, el artista publicó un video mostrando el cambio al que se sometió en su rostro. Técnicamente, se llama el ‘Baby face masculino’, un tratamiento rejuvenecedor que mejora la apariencia de las facciones de la cara.

La profesional que lo atendió aparece marcándole el área de las ojeras y las bolsas que tenía debajo de sus ojos. Hizo lo mismo con la parte del mentón y el cuello. Además, se observa cuando le inyecta una sustancia y, finalmente, el artista aparece con unas curitas en los extremos de sus cejas, como si se hubiera tratado de un estiramiento.

Críticas a Giovanny Ayala por su cambio físico

Hasta el momento, el artista de 42 años no ha revelado detalles del tratamiento al que se sometió; sin embargo, en el mismo video que ya acumula más de 110 mil likes, se muestra el antes y el después de su cara, evidenciando un gran cambio que fue muy comentado por sus seguidores e internautas.

Algunos lo elogiaron afirmando que se veía más joven, mientras que otros le dejaron fuertes comentarios: “ya se parece a la Tigresa del Oriente”, “tan bello, quedó joven”, “quedó 15 años más joven”, “me gustó el cambio”, “el que puede, puede, y el que no, critica”, “honestamente tremendo cambio, uno no es pobre, a uno le falta billete”, “chévere que se haga mejoras”, “uno debe ser original”, “qué triste tener que buscar la aceptación física”, “quedó estirado hasta más no poder”.

¿Cuántas cirugías tiene Giovanny Ayala?

En una oportunidad, el artista reveló que suele realizarse varios procedimientos estéticos. Entre los que se ha hecho, se encuentra un implante de cejas, porque no tenía, una liposucción, una cirugía de nariz, reducción de mejillas y una cirugía de párpados para eliminar las "patas de gallina“.