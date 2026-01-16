Emiten orden de aprehensión contra Gaby Spanic, actriz de ‘La Usurpadora’. Esta es la razón

Una vez más, la actriz Gaby Spanic, famosa por su icónico papel en la telenovela La Usurpadora, se ha visto envuelta en una polémica reciente al revelar que le habían emitido una orden de aprehensión mientras llegaba a México desde Estados Unidos.

¿Qué pasó con Gaby Spanic?

La actriz contó en el programa Hoy que todo comenzó en la aduana de un aeropuerto mexicano, donde estaba realizando los trámites migratorios y la revisión de su equipaje. Durante este proceso, las autoridades supuestamente la acusaron de llevar sustancias ilícitas, acusación que ella rechazó de manera firme.

La actriz compartió que el problema comenzó después de una transmisión en vivo en Instagram, donde se la veía fumando unos cigarros de hierbas que, según ella, no contenían ni nicotina ni sustancias prohibidas. Fue precisamente ese video lo que, a su parecer, influyó en la percepción de los agentes que la revisaron. La protagonista de La Usurpadora comentó que las autoridades no solo la acusaron inicialmente de ser una “drogadicta”, sino que incluso se emitió una orden de aprehensión en su contra por supuestamente intentar ingresar drogas al país.

“¿Sabes de qué me acusaron? De drogadicta, la Aduana, y que yo metí droga a México y me giraron una orden de aprehensión”. Spanic aseguró que nunca introdujo sustancias ilícitas y describió la situación como un malentendido que se salió de control innecesariamente.

Además, la actriz compartió que parte de la tensión surgió por un cobro de impuestos sobre los cigarros, que le habrían pedido pagar alrededor de 600 dólares por dos paquetes que, según ella, valían mucho menos. Para evitar que el conflicto se intensificara, decidió dejar los productos en el aeropuerto, pero, aun así, el problema persistió. “Me querían meter hasta presa y dejé los cigarros porque me estaban cobrando los cigarros en 600 dólares de impuestos cuando los dos paquetes costaron cada uno como 30″, afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sugirió que detrás de este episodio podrían estar intereses de terceros que buscan perjudicarla. También hizo una comparación con otros momentos en el pasado en los que, según ella, ha tenido que lidiar con situaciones complicadas con autoridades o personas que intentaban dañar su reputación. “Ya basta de que me digan conflictiva. Hay alguien detrás de mí, un loco. Me querían meter presa para humillarme así como un día llegaron 100 granaderos a mi casa a humillarme. Hay un loco detrás de mí”, agregó.