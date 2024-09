Goyo recordó infidelidad entre su ex y una antigua amiga suya: “Me sentí como una tonta”

La vida sentimental de Goyo se convirtió en tema de conversación en agosto pasado, cuando surgió la versión de que, tras separarse de Tostao en 2022, se habría dado una nueva oportunidad en el amor con Luister La Voz.

Teniendo en cuenta que ninguno de los cantantes se pronunció ante los rumores, con el paso de las semanas no se volvió a hablar al respecto. Sin embargo, la intimidad amorosa de la chocoana volvió a llamar la atención en horas recientes, y esta vez por un video en el que habló sobre una infidelidad de la cual fue víctima.

Goyo y la infidelidad que sufrió de un ex y una antigua amiga

Por medio de un video que publicó en su cuenta de TikTok, la vocalista de Chocquibtown sorprendió al contar esta experiencia que, evidentemente, marcó su vida.

“Me pasó que estábamos siendo gemelas de fluidos con varias personas. Lo que estaba pasando es que, en mis narices, me estaban montando cachos y yo estaba en negación (...) Incluso, hubo un día que me enojé y casi doy con la verdad, pero me equivoqué porque estaba pensando que era otra amiga y no, resulta que era quien yo menos pensaba”, comentó Goyo.

La artista de 42 años también entregó detalles el encuentro íntimo que, según ella, sostuvieron su entonces pareja y su amiga en el mismo lugar donde, horas antes, disfrutaron de una reunión en compañía de otros amigos.

“Estábamos en la misma casa y yo sí veía miradas, además de cosas raras (...) Me fui a dormir y mi chico no durmió conmigo, yo dormí sola. Luego, cuando terminé mi relación, me dijeron que ellos eran pareja, confirmando el cacho en mis narices ¡Me sentí como una tonta!”, agregó.

¿A quién se refiere Goyo en su relato?

A pesar de las dudas y reacciones que generó la confesión hecha por la integrante de Chocquibtown, en las que el nombre de su exesposo salió a flote, la intérprete prefirió reservarse los nombres de los demás protagonistas de su historia por considerar que sus seguidores tienen claro de quién habla.

“Bueno, no quisiera hablar como con un nombre propio de nada y obviamente no tienen que ponerse a adivinar de quién estoy hablando”, concluyó Goyo.