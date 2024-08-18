¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Goyo: sus emociones y su relación con Luister ‘La Voz’. “No hay que tener miedo”

La exintegrante de ChocQuibTown habló de los temores y de quienes la acompañaron en la producción de ‘Pantera’, su primer álbum en solitario. También se refirió a los rumores de romance con el cantante Luister ‘La Voz’.

10 de septiembre de 2025
AME1622. BOGOTÁ (COLOMBIA), 18/08/2024.- Fotografía del 14 de agosto de 2024 de la cantante colombiana Goyo durante entrevista con EFE, en Bogotá (Colombia). La cantante y compositora colombiana Goyo, que iza la bandera por la cultura afrocolombiana, consideró que la música es una "carrera de relevos" en la que el testigo se debe pasar, y por eso es necesario impulsar a nuevos talentos, una misión que ella asume para ver crecer nuevas estrellas. EFE/ Carlos Ortega
Fotografía por: Carlos Ortega

Goyo, la exintegrante de ChocQuibTown, acaba de lanzar su primer disco en solitario al que llamo ‘Pantera’ en una clara alusión a lo que significa este animal y a cómo ella se identifica con su fuerza. “Me identificaba desde siempre con la pantera, me llamó la atención, me cautivó. Creo que todos tenemos una pantera adentro y tenemos que usar esa energía para poder afrontar momentos. Creo que en mis instantes más vulnerables era lo que más me daba fuerza”, mencionó en reciente charla con vea, de El Espectador.

La artista que además lidera una iniciativa social para ayudar a los damnificados de un reciente vendaval en Condoto, Chocó, su tierra natal, también se sinceró sobre la relación que tiene con Luister La voz, con quien hizo una colaboración en el mencionado nuevo álbum.

¿Goyo y Luister La Voz fueron novios?

Se trata de la canción ‘Saltas por mí’ que es tal vez una de las más románticas del álbum, y puede generar suspicacias teniendo en cuenta que se rumoró hace algunos meses que con él estaba intentando una relación sentimental. “Con Luíster no somos pareja, ni fuimos pareja, todo mundo pregunta por el vídeo y creo que los dotes de actuación fueron como que muy buenos porque mucha gente se lo creyó”, dijo la chocoana negando así cualquier noviazgo.

Lo que sí admitió fueron los temores derivados del reto de hacer su primer álbum como solista, pero también cómo finalmente los aceptó y trabajó.

Los transité (los miedos) más que todo en mi pensamiento que en la vida real”, se refiere a que sintió el respaldo de su disquera, su equipo y su familia. “Una de las cosas que más he aprendido en el camino, es que no hay que tener miedo a equivocarse y no hay que tener miedo a ser vulnerables, porque en muchos aspectos de nuestra vida vamos a seguir teniendo retos. Creo que es como la coordenada para no quedarnos en el miedo y más bien pensar que son oportunidades que uno tiene y que las oportunidades no se acaban, son infinitas”, dijo sobre su capacidad para abrazar temores.

Pantera tiene 14 temas y para llegar a ellos, la artista estuvo por un buen tiempo en la búsqueda de sonidos y viajó bastante. Desde Londres hasta San Andrés, y desde el Pacífico hasta Nueva York.

