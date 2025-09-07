Goyo, su vida y música lejos de ChocQuibTown: “Uno siempre vuelve donde nació”

Goyo buscó sonidos distintos para su álbum Pantera. Foto: Arturo Rodriguez

Cuando Goyo comenzó a gestar su primer álbum en solitario, quería que fuera una mezcla, una combinación de culturas, ritmos y relatos, pero también que mostrara su raíz chocoana, su empoderamiento, sus historias, su feminidad e incluso su activismo.

“Pantera es una celebración de todas mis versiones: la niña del Chocó, la madre, la mujer negra, la productora, la que baila, la que denuncia y la que sueña”, mencionó la artista, que invitó a colegas suyos para que la acompañaran en este recorrido musical. Greeicy Rendón, Afro B, Zaider, Pras, DFZM, J Noa y Luister La Voz colaboraron en el trabajo que ella promociona, al tiempo que es vocera de una iniciativa social de la que habla con tanto ahínco, como lo hace de su trabajo artístico.

La cantautora, que nació hace 43 años en Condoto, Chocó, sigue ligada a su tierra. “Unidos por Condoto no es un concierto ni un show, es una iniciativa más filantrópica. Estoy trabajando de la mano con Fundasopa, una fundación que creamos con varias amigos y familiares de Condoto para poder ayudar al pueblo en una situación que está pasando, y es que hace poco hubo un vendaval y quedaron más de 6 mil personas damnificadas. Más de 3 mil casas sin techo, sin paredes y pues no hay tanta cobertura nacional acerca del tema. Estamos con la comunidad, que somos muy unidos, trabajando en eso”. Goyo lleva más de tres semanas recolectando artículos no perecederos para los afectados y ha usado sus redes sociales para que más personas se unan y colaboren.

Goyo: su causa filantrópica y su tierra

Pero Condoto no solo está en la faceta de activista, pues junto a sus recuerdos de niña, también está en sus canciones. La mamá de Saba, así se llama su hija, cuenta, en su charla con El Espectador, que aunque que la canción ‘Volver a verte’, que hace parte de ‘Pantera’, suena a un tema de amor, en realidad, allí plasmó la nostalgia por su terruño.

“’Volver a verte’ suena como bien romántica, y la historia es como diciéndole a alguien que se quede conmigo. Cuando planteamos el vídeo lo hicimos con esa añoranza que uno tiene por las personas que no están, por los recuerdos que siguen con uno, pero que no hacen parte de nuestro presente. Pudimos recrear básicamente mi familia, mi hermano y yo cuando éramos pequeños, cuando nos sentábamos en la mesa. Es algo que la verdad me llena de mucho orgullo”, comenta sobre el producto audiovisual rodado en Cali, en el que intervinieron personas de su comunidad. “Me parece que es súper bonito aprovechar este tipo de canciones románticas que hablan sobre el amor y sobre encontrarse con las personas, porque creo que uno siempre vuelve al lugar donde nació o donde están las personas con las que vivió momentos bonitos”.

En el caso del tema ‘En tu marea’, que interpreta con Greeicy Rendón, también predominó su origen y lo quiso llevar de lo local a lo universal. “Es una canción que, en realidad, conjuga varios aspectos, entre esos el tema de la naturaleza, ese fenómeno de la marea que sube, que baja, que hace parte de muchos de nosotros en Colombia, que tenemos la oportunidad de crecer al lado del mar y de poder vivir esa experiencia tan bonita cuando el agua llega en la madrugada y empieza otra vez a bajar. Todo eso tiene un sonido, una atmósfera y eso fue lo que quise recrear también en el vídeo”.

‘Pantera’ contiene 14 temas. Para lograr lo que quería, la artista estuvo por un buen tiempo en la búsqueda de sonidos y viajó bastante: desde Londres hasta San Andrés, y desde el Pacífico hasta Nueva York. El resultado la dejó más que satisfecha.

Así es Goyo en casa

Como mujer y artista admite que continúa luchando con retos que no siempre resultan sencillos y que a veces solo implican no resistirse. “Creo que mi gran desafío es rendirme cuando me tenga que rendir, es no forzar tanto para no cortarme la musa de la inspiración, al contrario, es como descubrir en qué momentos debo poner toda la fuerza y en qué momentos no. Porque necesitamos que nos alcance la energía para ser mamás, la inspiración para ser escritoras y que nos alcance también la esperanza para poder seguir abriendo puertas y seguir tomando metas que en algún momento, sé que van a ser herramientas de motivación para muchas otras mujeres como yo”.

Goyo, quien hace mucho tiempo traspasó fronteras y es reconocida como una de las artistas afrolatinas más relevantes, estuvo el pasado 2 de septiembre en la pantalla estadounidense abriendo la nueva temporada The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, junto al pianista norteamericano Arthur Hanlon y a Carlos Vives, interpretando la canción Goodbye, se despoja de su estrellato en casa. Allí es Gloria Emilse Martínez Perea, como fue bautizada y puede mostrar su vulnerabilidad.

“Trato de hacer mi papel de madre, de servir a mi hija, vivo también con mi mamá, tengo la oportunidad de acompañarla en muchos momentos y de compartir como quizás no pude hacerlo en muchos momentos donde estuve de gira. Es súper bonito porque aquí mi mamá me dice Goyito; mi hija me dice mamá, mis primos me dicen Gloria. Tengo la oportunidad de poder ser yo y por eso, también a veces pienso mucho, y digo ‘uy, Goyo’. En general, soy un poco solitaria y trato como de estar con personas cerca que reconozcan mi persona más allá de mi arte”.

¿Por qué se llama ‘Pantera’ el disco de Goyo?

“Me identificaba desde siempre con la Pantera, me llamó la atención, me cautivó. Creo que todos tenemos una pantera adentro y tenemos que usar esa energía para poder afrontar momentos. Creo que en mis instantes más vulnerables era lo que más me daba fuerza”, comenta Goyo sobre el nombre del álbum.

