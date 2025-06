Greeicy Rendón reveló difícil momento que enfrentó: “tuve un día de muchas lágrimas”

Greeicy Yeliana Rendón Ceballos, mejor conocida como Greeicy, nació el 30 de octubre de 1992 en Cali, Valle del Cauca. Desde muy pequeña, mostró un gran amor por las artes, explorando la actuación, la música y la danza. Alcanzó la fama nacional e internacional cuando participó en la serie juvenil Chica Vampiro.

Antes de alcanzar su gran éxito, Greeicy participó en programas como Factor X. Aunque no ganó, su talento le abrió muchas puertas en la televisión colombiana. A lo largo de su carrera, ha estado en varias producciones, destacándose en La Pola, Correo de inocentes y Las Vega’s. Su regreso a la actuación llegó en 2022 con la serie de Netflix Ritmo Salvaje, donde dio vida a una joven con una gran pasión por el baile.

Greeicy. EFE/ Irene Escudero Fotografía por: Irene Escudero

¿Qué pasó con Greeicy Rendón?

Recientemente, la cantante de Los besos publicó un video en sus redes sociales compartiendo un mensaje sincero y profundo sobre sus emociones, los desafíos que enfrenta y su incesante búsqueda de crecimiento personal.

“Siento que en estos mensajes está lo que realmente nos une, porque yo no solo soy una artista y no solamente bailo y canto y actúo, sino que soy un ser humano como todos, tengo retos constantemente como todos, tengo un montón de miedos como todos, un montón de aciertos, de virtudes, de errores y defectos, tengo una intención muy bonita en mi vida de ser mejor cada vez, de pulir cada detallito que siento que puede ser mejor de mí hacia afuera, estoy trabajando en eso y sé que muchos de ustedes también, así que me gusta compartir con ustedes esto", dijo inicialmente.

Reveló que pasó por un momento difícil, emocionalmente hablando: “recientemente, aunque esto me pasa constantemente, tuve un día de muchas lágrimas porque me sentía abrumada por tareas pendientes, por la vida personal, la laboral, por las cosas que quiero hacer y no he empezado y me sentí abrumada, sé que esto también es de todos, no lo comparto para generar lástima, sino para generar conexión”, dijo.

En sus palabras, quiso recordarle a sus seguidores que todos atraviesan momentos de vulnerabilidad, y que reconocerlos no es debilidad, sino una forma de crecer y avanzar.

“Lloré, porque llorar también es necesario a veces, solté mis lágrimas como (diciendo) ‘ya no aguanto más’, y de nuevo vuelvo a lo mismo, empiezo a organizar las cosas, a abrirle la posibilidad a que todo fluya, entendiendo cuáles son las prioridades y empiezo a darle chulito a un montón de cosas y a sentirme y a darme cuenta de lo que siempre digo y repito y es que siempre somos más capaces de lo que creemos”.

En un punto especialmente emotivo, la artista también habló sobre cómo la maternidad ha transformado su forma de ver la vida: “con toda que esta vida se hizo para aprender, llegamos aquí para irnos mejor de lo que llegamos, todos tenemos un propósito muy bonito, cuando te sientas así, piensa que todos tenemos eso, no es uno solo. Cada quien anda en su lucha, pasa por sus victorias, por sus retos. Hoy que soy madre soy más consiente de un montón de cosas, la vida me pone unos retos más reales y más bonitos, amo esta etapa de mi vida”.