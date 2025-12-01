Gregorio Pernía y Érika cuentan extraño detalle de nacimiento de bebé: “no lo podía creer”

El pasado 18 de noviembre nació Gregorio bebé, como le dicen sus padres, el tercer hijo del matrimonio conformado por Érika Rodríguez y Gregorio Pernía. El pequeño, que llegó al mundo en Miami, se adelantó algo más de una semana. Hablamos con Gregorio y Erika, quien reveló detalles del nacimiento, así como la reacción de sus hijos y por qué fue el padre fue quien recibió el bebé tras un trabajo de parto de cerca de 12 horas.

Érika comenzó revelando que el nacimiento estaba programado para el 27 de noviembre, por eso el 17, pese a que se sentía como rara, con la barriga un poco durita” no vio inconveniente en llevar a su hijo menor Valentino a entrenamiento de fútbol.

El bebé de Gregorio Pernía esperó que su papá llegara para nacer, según Erika

Gregorio por su parte, había terminando su gira de presentaciones por Suramérica yal día siguiente en la madrugada, regresaba de Perú a Miami, haciendo escala en Panamá. Estando en el entrenamiento, Erika se bajó del carro y se sintió mojada “había reventado fuente”. Llamó al médico que le ordenó ir a la clínica. Luego, llamó a su hija Luna, que estaba en casa y quedaron de verse en el centro asistencial.

“Gregorio llegaba la madrugada del 18 a la una de la mañana, nadie sabía que el bebé iba a llegar antes”, comenta la madre que siente que en realidad, el bebé aguardó varios días, ya que ella ya había empezado a experimentar contracciones, hasta que el actor estuvo en Miami. No le encuentra otra explicación.

La nueva madre tenía todo listo y rumbo a la clínica estaba serena. “Yo estaba tranquila, estaba más asustado Valentino y le dije a Luna, que también estaba muy nerviosa, que manejara tranquila”, comentó Erika, quien nunca había experimentado que se rompiera la fuente, pese a tener dos hijos más.

A las 9 de la noche llegaron a la clínica Jackson North, pero no había dilatado mucho. Cuatro horas después, Gregorio llegó, pasada la una de la mañana, cuando ella empezó a dilatar. A las 7:45 a.m. nació el pequeño. El actor fue quien grabó el momento, por sugerencia del médico, también fue Gregorio quien recibió el pequeño y le cortó el cordón umbilical.

Valentino no presenció el parto, pero Luna si: “No lo podría creer. Estaba asombrada que esperó (el bebé) que llegara, él esperó que llegara su papá”, dijo la ex modelo de 42 años sobre la extraña pero feliz situación, ya que como familia estaban reunidos para el nacimiento.

Sobre la reacción de Luna recordó que lloró al ver el pequeño y estaba muy impresionada. “Para ella fue una cosa impactante, algo que jamás en la vida va a olvidar… Luna, no lo podía creer, estaba nerviosa"

Para Gregorio la llegada del pequeño tiene una connotación distinta con respecto a sus otros cinco hijos. “Estaba supremamente ilusionado con el nacimiento, estaba muy feliz; la vida me ha dado la oportunidad de tener varios hijos en diferentes edades pero en esta ocasión es diferente porque la madurez que tengo es otra cosa, como hombre, como papá, como persona, es un cambio muy grande comparado con los años anteriores…. Es una sensación muy distinta por la madurez“.

Igual le ocurre a Erika: “tengo 42 años y la madurez como mamá y como persona es otra”.

El regreso a la lactancia ha resultado sencillo para Erika, no obstante indica que eventualmente resulta doloroso. Luna, la hija de 19 años de Érika y Gregorio, está la más entusiasta con el nuevo miembro de la familia: “ella dice que el bebé es de ella, está enamorada de él”, mencionó la madre que reconoció que sus dos hijos cambian pañales y dan tetero emocionado.

Rodríguez mencionó además que la familia pasará la temporada navideña en Miami, recordemos que son residentes americanos, y regresarán en enero al Colombia: “por asuntos del colegio de Valentino y otros comprometidos de Gregorio”

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento