Gregorio Pernía y su esposa revelan en exclusiva cómo el embarazo cambia sus vidas

Con una publicación conjunta en redes sociales el actor Gregorio Pernía, famoso en todo el continente por su personaje de El Titi en ‘Sin senos no hay paraíso’ y su esposa, Érika Rodríguez, dieron a conocer que le darán la bienvenida a un nuevo hijo a finales de este año.

Será el sexto del actor y el tercero de los dos. Aunque la noticia los tiene felices y desde ya, se preparan para la llegada del nuevo nuevo miembro de la familia, los dos admiten que no la esperaban y que en principio, hubo temor por el nuevo reto.

“Los tiempos de Dios son perfectos, aunque a veces no entendamos por qué las cosas pasan como pasan. Cuando el corazón se calma, todo se acomoda y solo queda agradecer. Hace unas semanas, mi vida dio un giro inesperado. No fue planeado ni imaginado, fue una noticia que me sacudió el alma. Lloré, tuve miedo, dudé… Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté. Dejé los métodos, seguí con mi vida, mi familia, mis proyectos, creyendo que ese ciclo ya estaba cerrado. Pero hoy, con el corazón lleno, puedo decir: estoy embarazada. Y aunque al principio fue difícil asimilarlo, ahora solo siento gratitud, amor y una ilusión inmensa por todo lo que viene. Te esperamos con un amor inmenso; queríamos compartir con ustedes que también son nuestra familia. Los amamos”, fue el texto con el que la pareja anunció la noticia y lo acompañó de fotos donde posan junto a sus hijos Luna, de 18 años, y Valentino, de 13.

Gregorio Pernía no podía creer que su esposa estuviera nuevamente embarazada

Vea contactó a la pareja en Miami, a donde viajaron esta Semana Santa a visitar a Luna, su hija mayor, quien cumple allí con algunos compromisos profesionales. Gregorio y Érika se mostraron visiblemente emocionados con la noticia, que hace pocos días les cambió los planes que tenían. Así mismo, revelaron que inicialmente Érika creyó que tenía problemas con la vesícula, pues no pensó que estaba esperando bebé.

“Confundí totalmente los síntomas, jamás pensé que estaba embarazada. Era un dolor ahí y le dije a Gregorio ‘tengo que revisarme la vesícula’. Y la vesícula era que estaba esperando un bebé”, comenzó revelando la exmodelo santandereana, de 41 años, que no podía creer el resultado cuando lo tuvo en su mano.

“Se lo dije hace una semana en Bogotá, estaba grabando contenido con influencer en la casa y me vio pálida, me vio desencajada...me dijo: ‘¿qué te pasa…?’. Yo acababa de hacerme la prueba y me puse a llorar y le dije. Él se puso pálido pero inmediatamente feliz”, detalló la esposa del actor

“Lógicamente es una noticia que impacta en positivo porque hay planes que uno tiene y esto cambia los planes para algo positivo, trae unión familiar y amor al hogar”, mencionó al actor sobre la noticia que considera les cambia la vida en general.

Este embarazo “cambia todo”, Gregorio Pernía

“Cambia todo, teníamos pensado vivir en tierra caliente, dedicarnos más a viajar, pero esto cambia las cosas en positivo… sé que Érika ha sido una gran mamá y no tenemos dudas de que las cosas van a salir bien... ¿Lo que queda? no creerle al ginecólogo, nos dijo que el endometrio no funcionaba...Es un embarazo inesperado, pero lleno de amor”, indicó Gregorio, quien ya tiene cinco hijos; cuatro varones y una niña.

Erika confesó que en principio sintió mucho temor. “Me dio angustia, me dio miedo, nervios, no es que esté muy vieja, pero estoy en una edad en que puede ser muy riesgoso. Aunque todo el mundo me dice que las europeas empiezan a ser mamás a esta edad. Yo fui mamá muy joven, a los 21, entonces esto como empezar de nuevo, como si fuera la primera vez”.

Unos días después de tener la noticia en secreto de pareja, decidió que era tiempo de compartir la buena nueva con sus hijos, Luna y Valentino.

Luna Pernía lloró al saber que sus padres esperaban bebé

“Ellos se enteraron poco después, varios días después de hablarlo, analizarlo. Lunita estaba en Miami, le conté por teléfono y no lo podía creer, lloraba, lloraba, ella siempre pidió otro hermanito...yo le decía ‘eso es imposible’. Valentino quedó en shock, tiene 13 años, creo que en otro momento le hubiera dado duro, pero lo tomó súper bien y quiere que se un niño para jugar futbol”, recordó la esposa de Gregorio, actor a quien recientemente hemos visto en ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘MasterChef Celebrity’.

Sobre la preferencia del bebé en camino, ambos mencionaron que lo que “Dios quiera”, pues desean que nazca con salud y bien, no obstante, admitieron que una niña sería genial. “A mí me encantaría una niña, pues Gregorio tiene varios hijos hombres, pero lo que Dios quiera”, dijo la madre; “estoy muy feliz, muy contento de que llegue, ojalá sea una niña, que nazca bien, es lo que más queremos”, puntualizó el actor.

Sobre las recomendaciones médicas que le indicó el doctor para un buen desarrollo del embarazo, Erika, quien tendrá 42 años cuando nazca su bebé a mediados de diciembre, mencionó. “La única recomendación que me dio es tener cuidado con la alimentación y el peso porque después de un accidente de tránsito que tuvimos hace 16 años, se me salió la cadera y debo cuidarme… el peso sé que me puede afectar al final, tengo seis semanas y esa barriga se ve como si tuviera seis meses”.

Con la llegada del nuevo integrante de la familia Pernía Rodríguez, la pareja cree que hay lecciones y reflexiones que hacer. “Me dio miedo angustia, nervios, como si fuera la primera vez pero a la vez alegría y pues como inquieta sobre por qué Dios me manda esto en estos momentos de la vida. La verdad es difícil ir contra los designios de Dios”, dijo Erika, mientras que Gregorio complementó: “uno piensa que hay cosas que ya sabe, que ya ha hecho uno el curso, la terapia, pero bueno este va a ser el master de los papás para graduarse en familia”.

