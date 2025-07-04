Nació sexto hijo de Gregorio Pernía: “nos asombra a todos”

A comienzos de año, la esposa del actor Gregorio Pernía, Érika Rodríguez Farfán sorprendió al anunciar que sin planearlo estaban esperando su tercer hijo.

“Los tiempos de Dios son perfectos, aunque a veces no entendamos por qué las cosas pasan como pasan. Cuando el corazón se calma, todo se acomoda y solo queda agradecer. Hace unas semanas, mi vida dio un giro inesperado. No fue planeado ni imaginado, fue una noticia que me sacudió el alma. Lloré, tuve miedo, dudé… Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté. Dejé los métodos, seguí con mi vida, mi familia, mis proyectos, creyendo que ese ciclo ya estaba cerrado”, escribió la exmodelo santandereana a quien le habían diagnosticado un daño en el endometrio por lo cual no podría tener más hijos y aún así quedó embarazada. La noticia dejó feliz y expectante a la pareja.

Este 18 de noviembre finalmente llegó al mundo el pequeño que llevará el nombre del actor de Sin senos no hay paraíso. El mismo histrión lo dio a conocer en sus redes sociales: “Hoy damos gracias a Dios por el nacimiento de Gregorio bebé; nació ayer 18 de noviembre a las 7:45 de la mañana cinco horas después de mi llegada, pues ustedes saben estaba de gira por Chile, pero es algo que nos asombra a todos nosotros porque me espero para nacer prácticamente; damos gracias a Dios por haber vivido esta experiencia junto al Luna y Valentino, un momento que jamás borrarán de sus mentes y de sus corazones”, anotó Gregorio junto a un video donde se ve al recién nacido junto su madre llorando, lo que evidencia que al grabarse solo habían pasado unos minutos del nacimiento. Junto a Erika está Luna, la hija mayor de la pareja, quien se ve visiblemente conmovida tras presenciar la llegada de su hermanito. Luna, en las imágenes, se inclina para besar a su mamá, quien le pregunta si lo vio todo.

“Un momento inolvidable; a mi esposa gracias por este bebé tan hermoso y sano te amo. Gracias a la familia y a todos siempre por estar pendiente por sus lindos mensajes y por los buenos deseos. Gracias a equipo de Hospital Jackson North por todo; al Doctor Dumeny y a todas sus enfermas por tan hermoso parto”, adicionó el actor en su publicación, que pronto se llenó de mensajes y emoticones sentidos que celebran la llegada del bebé.

¿Quién es la esposa de Gregorio Pernía?

Erika Rodríguez Farfán, hoy de 42 años, es una exmodelo santandereana que conoció al actor en su fiesta de cumpleaños número 33, en el 2003. La pareja quedó flechada esa misma noche y pronto comenzaron un noviazgo que se reafirmó con la llegada de Luna, su primera hija, quien tiene 19 años.

La boda llegó en el 2007. Posteriormente nació su segundo hijo Valentino, quien tiene 14 años.

Erika fue modelo de distintas marcas y en el 2001 como la ‘Modelo del año en Colombia’.

Érika viajó hace un par de meses a Estados Unidos porque el plan de la pareja era que el bebé naciera allí, donde está radicada Luna.

