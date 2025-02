Isabel Cristina Estrada está embarazada. Será mamá por primera vez a los 44 años

Isabel Cristina Estrada es una actriz y deportista ampliamente conocida en el mundo del entretenimiento colombiano. La antioqueña de 44 años se ha convertido en un ejemplo por su disciplina y tesón que le ha permitido correr maratones. Últimamente se ha dedicado al ciclismo.

La actriz que vimos en novelas como ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ y conductora de ‘Go Ciclismo para todos de Win Sports’, volvió a casarse hace un par de años, sin embargo, ha preferido mantener la identidad de su esposo en privacidad.

Ahora Isabel Cristina celebra y anuncia que será madre por primera vez. Vea, que tenía conocimiento de la noticia desde hace varias semanas, pero se había abstenido de darlo a conocer a petición de la actriz que deseaba esperar a que el embarazo estuviera consolidado y ella misma dar a conocer la buena nueva, ha logrado establecer que estaría en su sexto mes, y el bebé estaría llegando al mundo entre mayo y junio próximos.

“Ustedes saben que no soy buena para compartir cosas de mi vida personal, pero esto que siento nunca lo había sentido y hoy quería compartirlo con ustedes. No se trata de hacer preguntas, se trata de vivir esta bendición cada día de este embarazo”, dice Isabel Cristina en un emotivo video donde muestra ecografías de su bebé, así como su pancita y momentos que ha vivido en esta nueva etapa de su vida.

“El milagro de la vida se presenta cuando definitivamente la voluntad divina lo permite. Así pensemos que todo está dado para que se dé la llegada de un hijo, y así no entendamos por qué razón no se dan las cosas”, comenzó diciendo en el texto que publicó la antioqueña.

Isabel Cristina Estrada confiesa que cuando dejó las expectativas su sueño de ser mamá se realizó

“Dios está viendo el panorama completo y nosotros tenemos una visión acotada. El cielo siempre ve la grandeza, las infinitas posibilidades, nosotros en muchas ocasiones las limitaciones y dudas. Tantos años soñando, queriendo, anhelando, deseando profundamente. En mi interior siempre hubo una ilusión. Sin embargo, cuando había tirado la toalla, cuando solté las expectativas y cuando por la razón poderosa del amor, solo sentí certeza, seguridad en que un día sería una realidad. Solo confié sin pensar cuando pasaría”, escribió luego la actriz dando a conocer que ser madre era un anhelo que tardó en consolidarse y que incluso llegó a pensar que no se daría.

“Por un convencimiento y una energía poderosa de la madre María, que desde muy chiquita he sentido su ternura, su compañía, su pureza, su presencia, hoy siento más que nunca su luz y amor inconmensurable. Sin duda los milagros existen, para mí se representan de formas impensables, en personas, aprendizajes, en la naturaleza, en cada día que abro los ojos, en mi salud, en mi familia, en mi pareja. Gratitud total por cada día de este embarazo, me estoy disfrutando cada momento, cada ecografía, hasta doy gracias por el dolor de espalda que me da, porque sé que pasará y que el dolorcito no será eterno, pero que este milagro de la vida que hoy se nos da, es la sensación más pura que he sentido en mi vida, es inexplicable”, siguió expresando la actriz destacando que su embarazo es parte de un milagro que agradece a la Virgen.

Isabel Cristina Estrada confesó que a veces no cree que está embarazada

“Tengo que confesar que a veces ni lo creo, luego me miro al espejo y veo mis cachetes de embarazada (los amo quiero que se queden), veo la barriga más linda que he tenido en la vida, porque está llena de amor, el amor más puro creador. Esto trasciende lo físico, lo que siempre he creído que es”, puntualizó sobre los cambios que ha tenido su cuerpo.

Hace un año, la actriz que preocupó a sus seguidores ya que debió ser intervenida a causa de un cuadro de apendicitis, pero se recuperó satisfactoriamente. Recordemos que la actriz estuvo casada en una primera vez con el cantante Lucas Arnau, pero seis años después, en el 2015 se separaron amistosamente.

