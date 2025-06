Grupo Fugitivo: esta sería la “trampa” en la que habrían caído los artistas

El 25 de mayo, medios mexicanos reportaron la trágica muerte de cinco integrantes del Grupo Fugitivo. Cuatro músicos y el mánager de la reconocida banda de corridos y cumbias fueron asesinados en extrañas circunstancias.

Grupo Fugitivo. Fotografía por: Facebook Grupo Fugitivo

¿Qué le pasó al Grupo Fugitivo?

Los músicos habían sido citados para tocar en la colonia Riveras de Rancho Grande donde se suponía que había una fiesta. Francisco Xavier Vázquez Osorio; Nemesio Antonio Durán Rodríguez; Víctor Manuel Garza Cervantes; José Francisco Morales Martínez y Livan Edyberto Solís de la Rosa, quien era el mánager y fotógrafo de la banda mexicana, asistieron al lugar, convencidos que realizarían una presentación como las que solían hacer diariamente.

Sin embargo, horas después se perdió el contacto con ellos. La alerta se encendió cuando los familiares intentaron contactar a los integrantes de la banda, pero no obtuvieron respuesta. Horas más tarde, las redes sociales estallaron con mensajes de preocupación. Los celulares de los artistas estaban apagados y su vehículo no apareció por los lugares donde usualmente descansaban tras un show. Fue entonces cuando la familia interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

¿Por qué asesinaron a integrantes del Grupo Fugitivo?

Carlos González fue el único de los integrantes de la banda que no viajó a la supuesta presentación privada en la colonia Riberas de Rancho Grande. Como no alcanzó a viajar con sus colegas, llegó después por su propia cuenta; sin embargo, se habría encontrado con un sitio vacío. No había fiesta, ni gente, ni siquiera había una estructura arquitectónica. Aunque intentó comunicarse con sus compañeros no fue posible, por lo que terminó regresando a su domicilio.

Lo que habría ocurrido, según Carlos, es que, posiblemente, les habrían tendido una “trampa” haciéndoles creer que realizarían una presentación, para posteriormente, acabar con sus vidas: “los citaron a una dirección, pero el lugar estaba en completo abandono”.

El miércoles de esta semana, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó sobre el hallazgo de cinco cuerpos sin vida en un predio de la colonia Aquiles Serdán, cerca del ejido Los Longoria, a orillas del río Bravo. Al parecer, habrían intentado calcinar sus cuerpos.

“No pidieron dinero. Eso descarta un secuestro con fines económicos. Fue algo planeado para desaparecerlos”, añadió Edith González vocera del colectivo Amor por los desaparecidos en declaraciones con Milenio.