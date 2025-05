Valeria Márquez fue asesinada mientras hacía un en vivo en TikTok. Esto se sabe

El mundo de las redes sociales está de luto. En las últimas horas fue confirmada la muerte de Valeria Márquez, una reconocida influenciadora mexicana, quien recibió un ataque violento mientras realizaba una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok.

¿Qué pasó con Valeria Márquez?

La creadora de contenido se encontraba trabajando en su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, Jalisco. En un video que publicó en sus redes, se observa hablando con sus compañeras, cuando, de repente, ingresa al local un hombre, quien aparentaba ser un repartidor, pregunta por ella y, enseguida, le dispara dos veces. Luego, el sujeto habría huido en una moto.

Horas antes de la tragedia, Valeria compartió información que podría arrojar pistas sobre las circunstancias que rodearon su muerte. “Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Erika y me dice: ‘Oye, bebé, es que te traen algo y no sé qué, pero te lo quieren entregar a ti‘. Le dije: ‘Ah, es que yo llego como en una hora’, y que le dijo el repartidor: ‘Mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso’. ¿A mí quién me va a andar regalando algo?”, contó.

Asimismo, algunos medios internacionales reportaron que, en su última transmisión en vivo mencionó a una mujer identificada como Vivian de la Torre, quien, al parecer era su amiga. Ella le habría pedido a Valeria que no se fuera del salón de belleza mientras le llegaba un regalo. Después, ocurre la tragedia. En el clip que registró el ataque, se observa que, en ese momento, una de las empleadas del salón de belleza se acerca al celular para cancelar la transmisión en vivo.

Vivian de la Torre aclaró a través de sus redes sociales que ella no tuvo nada que ver con lo que le pasó a la influencer de 23 años. “Por respeto a la memoria de mi Vale bella, les pido respeto ante este delicado tema. Tanto yo como la otra niña jamás imaginamos que algo así pudiera pasar. A ella siempre le llegaban obsequios o colaboraciones a su estética, por lo que era normal que las chicas recibieran regalos. Quienes conocían mi relación con ella sabían que siempre le mandaba detalles, estuviera o no en live. Les pido que dejen de hablar desde el morbo y de querer comparar gente. Vale, para mí, era una hermana y jamás haría nada para lastimarla. Su trabajadora respetó su privacidad y terminó el live para no mostrarla en un momento tan crudo como el de hoy. Hay que tener un poco más de empatía ante esta lamentable situación, que ya de por sí es bastante difícil de sobrellevar”.

En las plataformas sociales, sus seguidores han reaccionado con gran conmoción, y algunos han comenzado a especular sobre posibles causas del crimen. Por ahora, las autoridades siguen investigando para aclarar los hechos y encontrar al responsable del homicidio.

¿Quién era Valeria Márquez y qué se sabe de su muerte?

Valeria saltó a la fama en las redes sociales gracias a su contenido sobre belleza, estilo de vida y emprendimiento, logrando reunir más de 100,000 seguidores en TikTok y 84,000 en Instagram. Era la dueña del salón de belleza Blossom the Beauty Lounge, que se encuentra en Zapopan, donde compartía consejos de estética y momentos personales con su audiencia.

En 2021, Márquez fue coronada como Miss Rostro, lo que consolidó su presencia en el mundo del modelaje y la estética. Además de su carrera profesional, mantenía una relación cercana con sus seguidores, a quienes les hablaba de manera abierta sobre su vida personal.