No fueron 50 millones. Esta fue la cifra que Kevyn del ‘Desafío’ le dio a Guajira

La final del Desafío XX dejó un sinnúmero de reacciones en redes sociales. Los fanáticos de Kevyn, exintegrante del equipo Pibe, y quien se coronó como el ganador de esta temporada, han dejado múltiples comentarios resaltando las habilidades físicas que tuvo el deportista durante su paso por la ciudadela. Su trabajo en conjunto con Guajira en la etapa final fue uno de los detalles que lo llevó a ganarse el millonario premio.

¿Cuánto dinero en total se llevó Kevyn?

Tras una reñida prueba en el box negro, Kevyn y Guajira vencieron a Darlyn y Sensei. El triunfo en el Desafío 20 años le permitió a Kevyn ganarse los 1.200 millones que estaban en juego, además, se llevó otros 100 millones que obtuvo durante el resto de la competencia.

Sobre en qué gastaría ese dinero, reveló: “lo primordial es la casa... La idea es invertir y seguirlo trabajando”.

¿Cuánto le dio Kevyn a Guajira por ayudarlo a llegar a la final?

Cuando Kevyn llamó a Guajira para que fuera su refuerzo, le ofreció 50 millones de pesos si ganaban la competencia. La deportista, quien fue quedó en segundo lugar el año pasado, aceptó emocionada por volver a la ciudadela.

En varias oportunidades, Kelly Ríos, como es su nombre de pila, reveló que no había regresado precisamente por el dinero, sino por volver a sentir la adrenalina de las pruebas.

Días después de la final, Guajira reveló el total del dinero que su compañero le dio por su acompañamiento y apoyo durante la última etapa del Desafío. “Estamos en arreglitos, por ahí pasa los 150 millones de pesos. No pasa los 200, hasta ahí. Quedo extremadamente conforme porque cuando él me invitó recuerdo muy bien lo que le dije y era que no iba por dinero. Me ofreció 50 millones y pasar de 50 a casi 200, wow, ganadísima. Yo le dije a él que lo que él me fuera a dar yo se lo iba a recibir con el mismo amor con el que él me llevó allá porque era mucho más que dinero, era la posibilidad que me dio él de volver a tener mi revancha y salir campeones”, reveló la también ganadora de esta edición.

Por otro lado, Guajira respondió a quienes la critican y la tildan como la ‘villana’. “Cuando se encuentran con una persona como yo, la gente se asusta y van a seguir asustados siempre, porque doble no soy, jamás. Les digo a todos que no reflejen sus frustraciones a través de comentarios negativos para con otras personas porque toda esa gente que me tira ‘hate’ me motiva a ser mejor, a trabajar muchísimo más, y suman un montón a todo mi proceso y soy agradecida para con ellos y les deseo que sanen y que sean felices”.

