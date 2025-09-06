Guajira del Desafío despejó dudas sobre su cuerpo: “No aguanto un quirófano más”

Una de las exparticipantes más controversiales de las últimas temporadas del Desafío es Kelly Ríos, conocida como Guajira. La deportista, quien hizo parte de la edición del 2023, perdió la final contra Aleja Martínez. No obstante, en la temporada del año pasado que celebró los 20 años del programa, fue nuevamente invitada en la etapa final donde ayudó a ganar a Kevyn Rúa, y esta vez, fue contratada como presentadora para el after show que es transmitido por la plataforma Ditu.

Tras su salida como participante del concurso deportivo de Caracol Televisión, Guajira ha estado trabajando en proyectos propios y ha estado enfocada en hacer ejercicio, una de sus grandes pasiones. A través de sus redes sociales ha dejado en evidencia el cambio físico que ha tenido.

¿Cuántas cirugías tiene Guajira del ‘Desafío’?

Recientemente, Guajira fue cuestionada sobre las cirugías que, supuestamente, tiene en su cuerpo. Un usuario le preguntó: “¿Te hiciste la nalga?”. Con un tono sarcástico, respondió: “Tengo prótesis glútea, marcación abdominal, implante de abs, definición de hombros y espalda, implante de cuádriceps y pantorrillas. Pómulos, labios, injerto de unicornio en los bíceps, rinoplastia, senos; todo lo que se les ocurra, ácido en los aductores, o sea, ya no aguanto un quirófano más", escribió junto a unos emoticones de risas.

Guajira, presentadora del 'Desafío Siglo XXI'. Fotografía por: Instagram

Al final, explicó que la transformación de su cuerpo es el resultado de mucho ejercicio sumado a una buena alimentación: “De un tiempo para acá prioricé el entreno de fuerza enfocado en glúteo y me alimento en función de que crezca”.

De igual manera, hace unos días, la deportista también se refirió a las críticas que ha recibido en redes sociales: “Todo lo que me deseas se regresa multiplicado a ti setenta veces, ya tú sabrás si eso te da felicidad o miedo; por otra parte, cuando le quitas la atención al circo se acaba el show. Yo le deseo cosas bonitas a todos. Gracias por sentirme tanto. Este año el camino cambió, y, aunque no estoy en El Desafío como participante, sigo en la TV. La vida me sigue desafiando, pero de otras formas. Gracias por seguir aquí conmigo en todas mis versiones. No te tienes que disculpar por brillar, es más, si a otra persona le incomoda, tal vez no sea tu brillo, sino su sombra, pero si ya en definitiva tu luz no los deja vivir, pues que se pongan gafas”.