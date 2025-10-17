Murió Gustavo Angarita, legendario actor colombiano de ‘La potra Zaina’

La televisión colombiana está de luto. En las últimas horas fue confirmada la muerte de Gustavo Angarita, uno de los íconos de la actuación en Colombia, referente del teatro, el cine y la televisión, recordado por haber hecho parte de producciones como La ley del corazón, Chepe fortuna, Bella calamidades, Un ángel llamado azul, La potra Zaina, Caballo viejo, entre otras.

¿De qué murió Gustavo Angarita?

En mayo pasado, Gustavo Angarita Jr., reveló que su papá se encontraba en cuidados paliativos de un cáncer que ya había hecho metástasis en su cuerpo. “Ya no va a ser el mismo de antes, está en una etapa bastante fuerte. El cáncer ha ido afectándolo en su movilidad”, dijo en ese momento el actor en entrevista con Vea.

La noticia del deceso del actor fue confirmada por su sobrina Sandra Eichler, quien escribió en sus redes sociales: “Hasta luego, Tío Gustavo Angarita. Hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona. Gracias por tu vida, por tu arte, por abrir caminos y enseñarnos que ser auténtico es la forma más bella de existir. Tu legado queda tallado —como tus esculturas— en la memoria del arte colombiano y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte. No es un adiós, es un hasta luego".

Vea contactó a la también actriz, quien reveló en exclusiva: “Yo hablé con mi primo, con Gustavo hijo, ayer como a la 1:00 a.m. que acababa de pasar, estaba en la casa, de hecho mi primo estaba con unos amigos y básicamente se durmió, ya estaba muy malito, y eso fue lo que pasó”.

Este medio también habló con Julio Correal, artista colombiano, quien recordó al actor con emotivas palabras: “Fue una de esas figuras referentes, de esos actores importantísimos que hemos tenido en el país en el teatro, en el cine y la televisión. Qué triste noticia, la semana pasada se murió Carlos Barbosa, él también fue de esa generación”, dijo.

Gustavo Angarita Jr, dijo en Día a Día: “Se fue a descansar. Yo también descanso, estos procesos de cuidados son difíciles, había sido un proceso largo de enfermedad, se mantuvo óptimo hasta el final de su vida, a pesar de su deterioro".