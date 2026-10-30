Halle Berry pierde batalla legal por su hijo frente a su ex, el actor Olivier Martínez

La expareja, que estuvo casada entre 2013 y 2015, ahora pasa por un proceso judicial aparte de su divorcio, mismo que se alargó hasta 2023 tras ocho años de pleito legal donde el fallo estableció que la actriz debía pagar una manutención de ocho mil dólares al mes a su expareja junto con el 4.3% de cualquier ingreso si este superaba los 2 millones de dólares.

Esta nuevo desencuentro es sobre la custodia de su hijo, tras la acusación que hizo Martínez de abuso físico y psicológico por parte de Berry hacia el pequeño. Según el actor francés, la actriz habría agredido al menor al estrangularlo luego de enojarse al verlo jugar con unas gafas de realidad virtual mientras gritaba: “¡¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?!”. La actriz negó rotundamente estos hechos.

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Tras el episodio que desencadenó la acusación, la jueza Kaufman falló a favor de Martínez, haciendo que la actriz pierda la custodia física principal de su hijo y además, rechazó la petición de Berry de restablecer el esquema de custodia compartida 50/50 que tenían ambos.

Este fallo implica que Martínez quedará como responsable de la custodia física principal del menor, mientras que Berry conservará la custodia legal conjunta, lo que le permite seguir participando en decisiones sobre la salud, educación y bienestar de su hijo. La actriz también quedó prohibida para tener visitas nocturnas con Maceo, una restricción que se mantendrá hasta que el caso sea revisado nuevamente.

Halle Berry no podrá tener a su hijo en las noches

“La corte rechazó la solicitud de Berry de restaurar la custodia compartida y también denegó sus visitas nocturnas”, confirmó el fallo difundido por medios como USA Today y NBC Los Angeles. La decisión llega después de una audiencia de dos semanas en la que ambas exparejas presentaron sus argumentos.

Durante el juicio, Berry, presentó documentos judiciales en los que afirma que su hijo regresa “enojado y combativo” de las visitas con su padre, a quien acusa de manipularlo en su contra. La actriz sostiene que Martínez está intentando alejar al menor de ella y que las acusaciones en su contra son falsas.

Aunque perdió la custodia física principal, Halle Berry obtuvo una victoria parcial en el fallo, pues la jueza Kaufman disolvió la orden de alejamiento temporal que pesaba contra ella y rechazó la petición de Martínez de hacerla permanente, lo que significa que no se encontraron pruebas suficientes para sostener las acusaciones de violencia doméstica.

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“La corte disolvió la orden de restricción temporal por violencia doméstica que Martínez había solicitado hacer permanente”, confirmó el fallo. Esta decisión permite que Berry pueda acercarse a su hijo sin restricciones de distancia, aunque sigue sin poder tenerlo bajo su cuidado durante las noches.

A pesar de que el fallo ya fue dado, esta batalla legal entre los artistas no ha terminado pues la jueza indicó que el caso será revisado nuevamente en noviembre, cuando se evaluarán nuevos elementos y se decidirá si el esquema de custodia actual se mantiene o se modifica.

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Mientras tanto, Maceo podrá testificar en el proceso, una decisión que la corte tomó para escuchar directamente la versión del menor. El caso, que ha captado la atención de medios internacionales, sigue siendo uno de los conflictos familiares más mediáticos de Hollywood en los últimos meses.

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