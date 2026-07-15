Harry Kane: la romántica historia del inglés y su esposa: “Me casé con mi mejor amiga”

Con el furor de la Copa del Mundo de Fútbol y el partido de cuartos de final entre los rivales históricos Argentina e Inglaterra, Harry Kane, capitán de la Selección de Inglaterra y máximo goleador histórico de su país, se ha convertido en una de las estrellas más mediáticas del momento.

El resurgimiento de su popularidad también ha hecho que no solo sea conocido por su potencia goleadora en el fútbol, sino también por una historia de amor que comenzó en la infancia y que ha acompañado cada etapa de su carrera profesional. Su esposa, Katie Goodland, fue su compañera de colegio desde que estaban pequeños, y su relación ha sido descrita como una de las más duraderas y discretas del mundo del fútbol inglés.

Harry Kane y su esposa jugaban fútbol de niños

La pareja inglesa se conoció en su infancia en la Chingford Foundation School, una institución del Este de Londres con fuerte tradición futbolera. En ese mismo colegio también estudió, años antes, David Beckham, quien con el tiempo se convirtió en el ídolo de Kane y Goodland.

Esa conexión escolar temprana fue el punto de partida de una amistad que, con el paso de los años, se transformaría en algo más profundo hasta llegar a formar una familia. Desde niños, Kane y Goodland compartieron no solo la escuela, sino también muchos momentos de su vida cotidiana, pues fueron compañeros en clases, en actividades deportivas y, más adelante, en la adolescencia, inclusive como pareja en el baile de graduación. Esa continuidad en su cercanía les permitió construir una base de confianza y comprensión que ha sido fundamental para su vida juntos.

Ahora bien, uno de los momentos que se ha vuelto viral en las redes sociales es una fotografía tomada en 2005, cuando ambos tenían alrededor de 11 o 12 años, donde se ven acompañadas de David Beckham. En aquella ocasión, el entonces mediocampista del Real Madrid, inauguró una academia de fútbol en Greenwich, Londres, y los dos niños, entonces amigos del colegio, pudieron conocer a su ídolo deportivo.

A pesar del largo tiempo que pasaron como amigos y luego como pareja, la relación entre Harry y Katie comenzó a ser más formal durante su etapa adolescente, alrededor de los 16 años, según revelaciones propias del jugador. Con el paso del tiempo, esa cercanía evolucionó naturalmente hacia un noviazgo, y en 2017 Katie anunció que estaba embarazada de su primera hija, vigorizando aún más el proyecto familiar.

Se hicieron pareja oficial en 2011, y en 2017 Kane le propuso casamiento en unas vacaciones en Las Bahamas; posteriormente, se casaron en una ceremonia íntima y discreta en 2019. “Me casé con mi mejor amiga”, expresó el jugador en declaraciones recogidas por El Clarín.

Actualmente, Kane y Goodland viven en Múnich, ciudad donde el jugador se desempeña en el Bayern Munich, junto a sus cuatro hijos. El delantero varias veces ha hecho énfasis en su vida familiar y lo importante que es para el ese rol que juega en ella. “Ser padre es la mejor sensación del mundo. Mi familia es mi mayor orgullo y me da la fuerza para seguir adelante y rendir al máximo”, señaló en declaraciones citadas por ABC.

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