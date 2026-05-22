¿Por qué Daniela Ospina quiere que su ex James Rodríguez se case de nuevo?: “Me encantaría”

La empresaria y generadora de contenido Daniela Ospina se ha convertido en un personaje que ocupa la atención de los medios y no solo por ser la hermana David Ospina, portero de la Selección Colombia, y exesposa James Rodríguez, el capitán de la tricolor, sino por su postura serena y la cordial relación que lleva con Rodríguez, quien es el padre de su hija mayor Salomé.

Daniela y James se separaron hace menos de una década y nunca se vieron envueltos en escándalo o conflictos, por el contrario, sus seguidores los conocen justamente por la cordialidad que siempre han expresado uno con el otro.

Daniela, quien se casó nuevamente con el actor y presentador venezolano Gabriel Coronel, con quien tuvo a su pequeño Lorenzo, estuvo como invitada en el pódcast ‘Yo Pude, Tú Puedes’, conducido por Margarita y Sofía Pasos, y se refirió justamente a su vida personal, pero también a lo que le gustaría que ocurriera en la vida de su ex.

Todo comenzó cuando una de las anfitrionas le indagó a Ospina sobre si sentiría celos en el eventual caso de que James formalizara su vida sentimental, a lo que la ex deportista dijo que por el contrario, le encantaría que eso ocurriera y expresó la razón de su postura.

Daniela Ospina jamás hablará mal de James Rodríguez

“Honestamente sería muy feliz que sucediera, que Salo vea esa visión de familia se me hace un lindo paso. Que ella se vaya para donde su papá y que tenga una mujer, aunque siempre está su abuela, que tenga a la esposa de su papá para que ella comparta y tenga una familia; una mujer y sobre todo si hay hijos de por medio, siempre hace un enganche”, dijo Ospina que complementó. “Me encantaría que ella lo pudiera experimentar de ambas partes, no es la familia perfecta, pero por lo menos tiene dos familias perfectas”.

En otro momento de la entrevista indicó por qué nunca va a hablar mal de James priorizando a su hija.

“Espero jamás hablar mal y en ningún lugar del papá de mi hija, creo que también ha sido como recíproco todo, como que nunca he sentido que él lo haga tampoco hago cosas para que lo haga”.

Así, Daniela dejó claro que los conflictos de los mayores no tiene por qué afectar a los hijos y ser cordiales es el mayor acto de amor hacia ellos.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí