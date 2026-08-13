“Hay que domar ese animal”: Mario Espitia habla de la lujuria, la fidelidad y el amor

Hay una idea que Mario Espitia ha empezado a mirar de otra manera: la necesidad de aprender a dominar los propios impulsos antes de compartir la vida con alguien más. A sus 42 años, el actor asegura que la soltería le ha permitido enfrentarse a sus propios demonios y entender qué tipo de hombre quiere ser cuando llegue el momento de formar una familia.

En exclusiva para Vea, de El Espectador, el barranquillero habló con franqueza sobre la lujuria, la fidelidad y el proceso personal que, según él, debe atravesar un hombre antes de construir una relación estable. También contó por qué siente que ya dejó atrás su etapa de “vagabundeo” y por qué ahora se considera preparado para ser esposo y papá.

Los demonios que debe vencer un hombre, según Mario Espitia

Para llegar a ese punto, el reconocido actor asegura que ha tenido que atravesar un proceso personal que va más allá de aprender a estar solo. Según explicó, la soltería le ha permitido enfrentarse a aspectos de sí mismo que considera fundamentales antes de compartir la vida con otra persona.

“Uno siempre va a estar en el proceso. Así te cases, todo el tiempo vas a tener que enfrentarte a cosas feas tuyas. Pero siento que hacerlo literalmente solo te forma para poder estar en compañía. Siento que enfrentarte a tus peores demonios solo te hace ser un hombre, de verdad. Ser un hombre para poder compartir con otra persona”, aseguró Mario Espitia.

En ese camino, uno de los asuntos que identifica como un reto particularmente importante es la lujuria. El actor sostiene que reconocer la existencia del deseo no significa dejarse llevar por él y que, desde su perspectiva, la fidelidad comienza mucho antes de una relación formal.

“Para poder ser fiel, no es que te tienes que casar y decir: ‘Ya me casé, ahora tengo que ser fiel’. No. Tú tienes que aprender a domar ese animal solo. Y cuando tengas a la persona al lado y tengas la oportunidad de domarlo, vas a decir: ‘Ok, pudiste solo’. Ahora tienes un incentivo mayor, que es una persona en la casa”, explicó el atlanticense, recordado por producciones como ‘Rafael Orozco: el ídolo’, ‘Sinú’ y ‘La ley del corazón’.

Fotografía por: Iván Montoya

Mario Espitia reconoce que los impulsos no desaparecen por el hecho de estar enamorado o comprometido. Por eso, considera que la clave está en aprender a manejarlos y no en negar que existen. Su reflexión parte de una idea que, para él, ha adquirido mayor sentido con los años: la madurez no consiste en dejar de sentir deseo, sino en aprender a gobernarlo.

Esa forma de entender las relaciones también está relacionada con la familia que espera construir. El actor asegura que no quiere llegar a una relación desde la misma posición en la que vivió otras etapas de su vida, sino hacerlo con mayor conciencia sobre lo que significa compartir un hogar y cuidar a otra persona.

“Uno no puede llegar a contaminar, ni llegar contaminado, a esa cama donde duermes con la madre de tus hijos (...) Ya jodimos, ya fuimos vagabundos. Por eso estoy tan feliz con esta etapa, porque ya vagabundié. Básicamente, podemos decir que la prueba para graduarse de hombre es vencer la lujuria”, dijo entre risas durante la conversación.

El significado de la soltería para Mario Espitia

En su charla con Vea, el intérprete mencionó que la soltería no debería entenderse como un estado que necesariamente necesita ser corregido. Por el contrario, considera que puede convertirse en una etapa de preparación y autoconocimiento. Por eso, antes de encontrar a alguien con quien compartir su vida, ha preferido esperar a sentirse listo.

Su deseo de ser padre tampoco lo plantea como una certeza que pueda controlar. Mario Espitia reconoce que quiere tener hijos y formar una familia, pero entiende que hay aspectos de ese proyecto que no dependen exclusivamente de él. Lo que sí puede decidir, sostiene, es la manera en la que llegará a ese momento si finalmente ocurre.

Así, detrás del actor que el público ha visto durante casi 20 años en televisión hay ahora un hombre que asegura estar concentrado en otra construcción: la de una vida en pareja y un hogar. Y, para él, ese proyecto comienza mucho antes de encontrar a la persona indicada: empieza por aprender a conocerse, enfrentar sus propios demonios y entender qué quiere llevar consigo a esa futura relación.

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