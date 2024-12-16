Heredero, cantante de “Coqueta”, reveló su estado de salud, luego de una biopsia

Féizar Orjuela es el nombre de pila del cantante santandereano conocido como Heredero y quien lleva más de una década dedicado a la composición e interpretación sobre todo carranga y música campesina, sin embargo solo hasta el 2024 abrazó la popularidad cuando su tema Coqueta se convirtió en uno de los temas más sonados.

El músico, que pronto tendrá su show en el MovistarArena de Bogotá, cumpliendo así uno de sus sueños, también estará en el escenario de Popular al Parque, festival que se realizará este 27 y 28 de septiembre en el emblemático parque Simón Bolívar de la capital.

Allí compartirá con colegas suyos como Luis Alfonso, John Alex Castaño y Giovanny Ayala.

De otro lado, la salud de Heredero se había convertido en una preocupación para los seguidores del arista, ya que había trascendido que se había sometido a un procedimiento y estaba atento al resultado de una biopsia. De hecho, el mismo artista comentó que había recibido mensajes donde sus admiradores le indagaban por su estado.

¿Cómo salió la biopsia que le hicieron a Heredero?

Orjuela usó las redes sociales, específicamente una actividades de preguntas y respuestas y habló sobre algunas especulaciones que incluso mencionaron la posibilidad de que el artista tuviera cáncer.

“Quiero aclarar con respecto a una intervención que tuve hace unos días, tuve que parar un poquito por unos días porque me hicieron una biopsia de por acá (señalando su nariz) descartado que hubiera una cuestión así medio incómoda y todo salió muy bien afortunadamente, a Dios gracias”, confirmó el artista colombiano.

“A quienes se preocupan, muchas gracias, y a quienes preguntan o comentan, pues les quiero aclarar que estoy muy bien, que la biopsia salió negativa y que todo está genial. Les envío un abrazo”, dijo zanjando cualquier duda y descartando por completo que tenga el temido cáncer.

Heredero usó sus redes sociales para dejar claro este viernes 26 que regresa a su gira. Estuvo en Bucaramanga y el 21 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital.

El cantante, nacido en Macaravita, Santander, sigue consolidándose en la escena musical. Su tema Coqueta, supera los 48 millones de reproducciones en plataformas digitales, y otros como Sabor a derrota y El divorciado, suenan en las emisoras y van sumando reproducciones.

