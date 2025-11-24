Heredero revela falta de solidaridad de sus colegas: “entendí que en esto voy solo”

Feizar Orjuela, conocido en la industria musical como Heredero, es sin duda el exponente más exitoso del momento de la música carranguera o campesina. El santandereano popularizó el tema ‘Coqueta’ y posteriormente sus demás canciones comenzaron a sonar.

En diálogo con Vea, el músico además de hablar de lo que ha significado el último año en su carrera, tiempo en el que ha dado conciertos en distintas ciudades, logrando así popularizar el género que lleva décadas interpretando, se refirió a lo complejo que ha resultado crear un frente unido o comenzar un movimiento entre los artistas de ese género. Anticipó que ha procurando extender invitaciones a esos colegas, pero sin hallar eco.

“Un Carranguero también merece que paguen una entrada por ir a verlo. No ha sido fácil trabajar solo, pero definitivamente los demás artistas del género son un poco apáticos a trabajar en hermandad no todos, pero sí, por lo menos aquellos que venían figurando”, dijo el artista que consideró que ha marcado una diferencia como cantante de este ritmo colombiano.

“No he recibido apoyo del gremio, con contarles que me cansé de invitarlos no a todos, pero si algunos y de insistirles, finalmente entendí que en esto voy solo, es que lo que busco siempre no es reconocimiento propio sino para el género que tanto amo, sé que he logrado grandes cosas pero me falta y mucho. Por mí y no lo digo por ufanarme sino que así es se implementó la subida de niños a tarima, la toma de fotos, muchas cosas que no hacían y que pensaba que el género no lo merecía. Creo que le di otro aire al género y que lo saqué del conformismo”.

¿En qué invierte el dinero Heredero?

Heredero también confesó en qué invierte el dinero que gana como artista.“El dinero hay que saberlo administrar, siempre ahorrando no malgastando. En lo posible hemos ayudado a toda la familia en la medida que hemos podido pero siempre pensando en nuestro futuro. Pudimos adquirir nuestra vivienda, nuestro transporte, invierno en nuestra empresa musical, a hoy puedo decir que tenemos los mejores equipos del mercado, porque la público por quienes somos los que somos a quienes nos debemos merece que les brindemos un excelente espectáculo. No nos gusta despilfarrar ni malgastar lo que nos costó más de 30 años cosechar”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento