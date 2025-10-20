Hija de Kaleth Morales demanda a supuesto hijo del artista: “defensa de la verdad”

Kaleth Morales conocido como el Rey de la Nueva Ola e hijo del músico Miguel Morales, fundador junto a Ómar Geles de Los Diablitos, sufrió el 23 de agosto del 2005, un accidente automovilístico que lo dejó en coma. El joven, famoso por canciones como ‘Vivo en el limbo’ murió al día siguiente en la clínica de Bocagrande en Cartagena, el 24 de agosto del 2005, tenía 21 años.

Cuando murió dejó dos hijos pequeños, Katrinalieth Morales y Samuel Miguel Morales, los dos han optado por la música y han expresado su intención de cuidar el legado de su padre. No obstante, desde hace un buen tiempo un joven que se identifica como Jesús Kaleth ha asegurado ser el hijo no reconocido del artista.

Hasta el momento el asunto se había mantenido en las redes sociales, valga la pena decir sin que exista una prueba de ADN que confirme que en efecto se trata de otro heredero de Kaleth. Los dos hijos del fallecido artistas han rechazado que se trata de su hermanos.

Katrinaleth contrata abogado para actuar en contra de Jesús Kaleth

Ahora Katrinaleth se ha pronunciado fuertemente y anunció que ya hay un proceso legal en contra de dicho individuo, que se trata de una situación que la ha afectado a ella y que siente puede perjudicar el legado de su padre.

Fue a través de un comunicado que la heredera de Kaleth dio a conocer su decisión. “Hola a todos, me dirijo a ustedes, al público que tanto quiso y sigue queriendo a mi papá, Kaleth Morales, con el corazón en la mano y la necesidad de ser completamente transparente.Como muchos saben, desde hace un tiempo una persona ha venido afirmando públicamente ser hijo de mi padre. He intentado manejar esta situación con la mayor prudencia y respeto, esperando que pudiera resolverse en privado por el bien de todos y, sobre todo, por la memoria de mi papá”, comenzó diciendo Katrinaleth que luego detalló cómo le ha afectado la situación mencionada.

“Sin embargo, el tiempo ha pasado y la situación, lejos de aclararse, ha afectado mi tranquilidad y ha manchado el legado que con tanto esfuerzo protejo. Es por esto que he tomado la decisión de no seguir lidiando con este tema de manera personal”.

Indicó que contrató los servicios profesionales del abogado Pablo Gómez Morales y su equipo, “quienes a partir de ahora serán los encargados de gestionar todo lo relacionado con este asunto a través de las vías legales correspondientes. He depositado en ellos mi total confianza para que la verdad salga a la luz de una vez por todas. Esta decisión busca, más que nada, encontrar paz y justicia, tanto para mí como para el recuerdo de mi padre, que merece descansar en paz. Agradezco infinitamente su cariño, su apoyo incondicional y su comprensión”, puntualizó la también cantante.

Habla abogado de hija de Kaleth Morales

Por su parte, su abogado Gómez Morales, también se pronunció con un mensaje donde anticipó que ya hay una acción legal contra el supuesto hijo del Rey de la Nueva Ola.

“En mi calidad de apoderado judicial de la señorita Katrinalieth Morales Armenta, actuando en su condición de hija reconocida y como una de las herederas de los derechos del fallecido artista Kaleth Miguel Morales Troya, me permito informar a la opinión pública y a los medios de comunicación sobre las acciones legales que esta firma ha emprendido en su nombre y representación. Las reiteradas y públicas afirmaciones realizadas por el señor Jesús Kaleth Otero Morales, en las que se atribuye una supuesta filiación con el señor Morales Troya, han generado en mi representada una serie de perjuicios de carácter irreparable, afectando gravemente su honra, buen nombre y bienestar”.

El abogado explicó que han procurado las vías primeras, pero no ha habido resultado, por lo cual ya cursa una demanda. “Habiendo agotado las vías de diálogo directo mediante un requerimiento formal que fue desatendido, nos hemos visto en la obligación de acudir a las instancias judiciales para obtener una resolución definitiva. Por lo anterior, hemos iniciado un proceso civil de filiación para que un juez de la República declare la certeza sobre esta situación. De manera simultánea, se ha interpuesto una denuncia penal contra el señor Otero Morales por los presuntos delitos de injuria y calumnia, a raíz de las falsas imputaciones que han menoscabado la dignidad de la señorita Morales Armenta.

Luego explicó que dicha demanda “por daños y perjuicios para obtener la reparación integral por el daño moral causado y por el uso indebido del legado artístico del maestro Kaleth Morales. El único propósito de estas acciones es la defensa de la verdad, la justicia y el legado de Kaleth Morales. Agradecemos el respeto y la mesura con que los medios de comunicación y el público en general manejen esta información”, puntualizó el comunicado.

