Hermana de Karol G reapareció después de la polémica y dejó inesperado mensaje en redes

A finales de febrero de 2026, Verónica Giraldo protagonizó una fuerte polémica en redes sociales tras publicar una serie de mensajes y videos en los que habló abiertamente de un conflicto personal relacionado con la custodia de su hija y con su entorno familiar. Las declaraciones, difundidas entre el 24 y 26 de febrero, generaron una amplia reacción entre seguidores de la cantante Karol G y usuarios de internet.

En esas publicaciones, Giraldo aseguró atravesar una situación difícil con su expareja y afirmó sentirse sin apoyo de algunos miembros de su familia en medio del proceso. Sus palabras circularon rápidamente en distintas plataformas digitales y fueron replicadas por varios medios de entretenimiento, lo que amplificó el debate alrededor del caso.

Tras esos mensajes, la creadora de contenido dejó de publicar en sus redes sociales durante varios días, lo que aumentó la expectativa entre sus seguidores sobre si volvería a pronunciarse o aclarar lo ocurrido. Sin embargo, ese silencio terminó recientemente, cuando Verónica Giraldo reapareció en su cuenta de Instagram con una publicación breve pero llamativa.

El mensaje de Verónica, hermana de Karol G, tras protagonizar fuerte polémica

La publicación apareció en sus historias de Instagram y consistió en una imagen de un paisaje acompañada de un texto reflexivo sobre los momentos difíciles y la necesidad de tomar distancia para sanar.

En el mensaje, Verónica Giraldo habló sobre la importancia de detenerse y reconocer los errores propios. “Hay veces nos toca alejarnos por un rato, sentarnos, respirar y saber que no todo lo que dices o hablas está bien”, escribió.

El texto continúa con una reflexión sobre el aprendizaje que pueden dejar las situaciones complejas: “Hay veces nos toca alejarnos para saber que los errores también se valen para mejorar, y sanar”.

En el mismo mensaje, la hermana de Karol G mencionó la importancia de fortalecerse y seguir adelante pensando en las personas cercanas.

“Para volver más fuertes y con la fe de seguirla dando toda, no solo por ti, también por tu familia, por los que más amas y por los que te rodea. Bonito día”, concluyó la antioqueña, acompañado de un emoji de manos en señal de agradecimiento.

Aunque en su mensaje no mencionó directamente la polémica que protagonizó días atrás, la publicación de Verónica marcó su primera aparición en redes sociales tras varios días de silencio. Mientras tanto, continúan las dudas sobre su eventual reconciliación con Karol G y el resto de su familia.

Fotografía por: captura de pantalla

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