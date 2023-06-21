Hermana de Karol G, expone fuertes eventos que vivió de niña: “no somos la familia ideal”

La semana anterior Verónica Giraldo, hermana de Karol G, conmovió a sus seguidores de redes sociales al exponer la lucha que está librando por su pequeña hija Sophia. La también influencer y empresaria habló de los problemas de salud que ha enfrentado, así como de los desencuentros con su pareja, de quien se separó cuando aún estaba embarazada.

Ahora Verónica vuelve a ser centro de interés y en general, toda la familia de la famosa cantante, ya que este lunes 23 de febrero expuso una delicada situación, reiterando que no le permitían ver a su hija, por lo cual recurrió a las autoridades.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las revelaciones que hizo sobre su entorno familiar, asegurando que cuando era niña su padre agredía a su madre y ella creció con ese ejemplo.

Familia de Karol G apoyaría a expareja de Verónica

La declaración de Verónica comenzó al mencionar que su expareja está siendo apoyada por la familia Giraldo.

“Uno no pelea ni por hombres ni por hijos, y así me duela en algún momento perder a mi hija, ella va a saber que me esmeré por ella”, se le escucha decir en un aparte del material que se puede ver en varias cuentas que lo reprodujeron, pero no en la de ella, ya que fue desactivada horas después de que se publicaran.

Verónica que en una de las imágenes muestra su mano herida luego de romper un vidrio intentando ver a la niña, que según ella, no le quieren dejar ver, aseguró que están tratando de mostrarla como una persona inestable.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda”.

“Todo lo que ven en redes, es mentira”, hermana de Karol G

Luego, mientras camina avanzando por la propiedad, revela cómo fue su entorno familiar.

“Todo lo que ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal y el mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás. Eran personas que se golpeaban todos los días. Mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma... la puso a sangrar... ustedes no saben la magnitud de cosas que tuve desde que estaba chiquita”, dijo Verónica.

“Y eso es lo que uno aprende de los papas y eso es lo que uno repite toda la vida... los invito a que no lo hagan”, relató, al tiempo que aseguró que esas experiencias influyeron en su vida adulta.

“Como no me quieren dejar ver a mi bebé me tocó llamar a la policía para que me la entreguen”, mencionó Verónica sobre la situación.

@barq_helca Verónica Giraldo hermana mayor de la cantante Karol G, expuso en redes sociales que toda su familia están apoyando a su ex pareja para quitarle a la NiñA y que no son la familia pErfecTa que aparentan ser en las redes sociales, por motivos de seguridad no se muestra en el vídeo la parte donde ella se HiRiO la mano por haber rOtO una ventana para poder sacar a su hijA de la casa y poder llevársela con ella. Esperamos que está polémica mediática no trascienda a más, ya que hay una MeNor de por medio. 🚨 #Karolg #chisme #fypシ #noticiastiktok #bichota @Karol G @TikTok @TikTok LIVE Latinoamérica ♬ sonido original - 🎧🎥🎭Barq_Helca🎭🎥🎧

¿Qué dijo Karol G de la situación de su familia?

De momento, la cantante no se ha pronunciado respecto a la situación familiar que ha expuesto Verónica, sin embargo su hermana Jessica, quien trabaja con la artista, usó las redes sociales para pedir empatía.

Imagen de comunicado que emitió Jessica Giraldo, hermana de Karol G, sobre video que publicó Verónica Giraldo Fotografía por: Instagram

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años .Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija. Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor”, escribió Jessica.

