Hermana de Leidy ‘la hermosura’ relató los últimos minutos de la influencer

Hace una semana, la comunidad de seguidores de Leidy ‘la hermosura’ se vistió de luto tras la confirmación de su fallecimiento. La noticia fue compartida por su hermana, Keidy Hinestroza, a través de un emotivo mensaje en redes sociales. “Me partiste el alma. En paz descanses mi guerrera de Dios. Te amo tanto”.

Meses antes, la creadora de contenido de 23 años había publicado un video en su cuenta de Instagram, dando detalles de su lucha contra el cáncer y la falta de atención médica que tenía.

Con esta imagen su hermana Keidy Hinestroza reveló el fallecimiento de Leidy la hermosura Fotografía por: Instagram

“La verdad yo me siento un poco preocupada, porque yo sé la enfermedad que tengo, y si uno se cuida cualquier momento le pasa factura. Y en estos momentos no sé qué es lo que tengo. Por eso mi desesperación, de que por favor, me hicieran la colonoscopia y la resonancia para saber. Me da pena hacer este video y aparecer aquí llorando, pero de pronto es el único medio que tengo como para que mi problema se le dé solución, y gracias a Dios tengo estas redes sociales para conocer mi caso. Yo soy paciente, oncológica, desde los 13 años, Me diagnosticaron cáncer a mis 13 años”, dijo.

Pese a su lucha, el 22 de enero se apagó su vida. La joven estaba en compañía de su hermana, quien, desde entonces, ha estado compartiendo con sus seguidores detalles sobre los últimos momentos de vida de la influencer y cómo ha enfrentado esta difícil situación.

Keidy Hinestroza reveló detalles de la muerte de Leidy ‘la hermosura’

En las últimas horas, a través de su cuenta de Instagram, Keidy compartió con sus seguidores cómo fueron los últimos momentos de vida de Leidy. Relató que estuvo a su lado hasta el final, acompañándola en este difícil trance.

A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, un usuario le escribió: “¿qué fue lo último que te dijo Leidy antes de fallecer?”. La joven respondió: “ella no alcanzó a decir palabra porque la muerte de ella, consultando, fue súbita, pero ella balbuceaba y yo solamente la sobaba porque ya sabía que se me estaba yendo”, reveló.

Asimismo, denunció que una de las enfermeras de la clínica, el día de la muerte de Leidy, las amenazó con demandarlas, luego que Keidy criticara las condiciones en que tenían a la creadora de contenido dentro del centro médico: “No vamos a realizar ninguna demanda, sin embargo, el día de lo ocurrido, una jefe de enfermeras entró y le dijo a mi hermana que nos iba a demandar. Yo estoy esperando la demanda, para recontrademandarlos”.