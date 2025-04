Hija de Rubby Pérez se refirió a la tragedia en Jet Set: “no fue un accidente”

La madrugada del pasado martes 8 de abril, República Dominicana se vio sacudida por una tragedia que conmocionó a toda la nación. El techo de Jet Set, una reconocida discoteca ubicada en Santo Domingo, colapsó de forma repentina, causando la muerte de más de 220 personas, según informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Testigos relatan que el desplome ocurrió alrededor de las 2:30 a.m., en pleno apogeo de una fiesta privada que reunía a centenares de asistentes. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, donde se encontraron con una escena desgarradora. Los rescatistas trabajaron incansablemente durante casi toda la semana, rodeados de escombros, humo y los gritos de quienes estaban desesperados, buscando sobrevivientes entre los restos del techo que había colapsado.

La discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuyo techo colapsó la madrugada del martes mientras se celebraba una fiesta, causando la muerte de 221 personas y dejando heridas a otras 189, según datos oficiales. EFE/ Orlando Barría Fotografía por: Orlando Barría

Ana Pérez, hija menor de Rubby Pérez rompió el silencio

Durante el homenaje póstumo que le realizaron a Rubby Pérez, el pasado jueves 10 de abril, Ana Pérez, la hija menor del artista, quien celebró sus 15 años el 21 de marzo en compañía de toda su familia, concedió una entrevista a Univisión donde se refirió a la lamentable pérdida de su padre.

“Pensé que hay que hacer justicia porque eso que pasó no fue un accidente”, dijo con una evidente tristeza. Sin embargo, expresó su tranquilidad por haber compartido con él, atesorando todos los recuerdos que tuvieron juntos: “me satisface que yo pude hacer el cumpleaños con mi papá y que yo pude tener un último baile antes de que mi papá se fuera. Aunque se haya ido tenemos las memorias con él y esas memorias yo las voy a mantener conmigo”.

Por su parte, Zulinka, la otra hija del intérprete de Volveré, quien se encontraba en el momento de la tragedia ya que era su corista, dialogó con Tony Dandrades para Primer impacto. Allí aseguró que demandará al dueño de la discoteca.

“Yo saqué fuerzas para salir, porque la puerta de atrás estaba cerrada, no sé quién la cerró, esa era la salida de emergencia. Los músicos daban golpetazos, parece que alguien escuchó, le quitó el pestillo y la abrió”, dijo.

Enseguida, dijo: “claro que sí (pienso demandar), sin pensarlo, eso fue negligencia. No demandar por dinero, yo tengo fuerzas para trabajar, no necesito el dinero de nadie, eso no va a revivir a mi papá, él (el dueño de la discoteca) tiene que ser responsable, no solamente conmigo, ante un pueblo, ante tantas vidas, tantos niños que se quedaron si su mamá y su papá”.

Los internautas han dejado sus opiniones en la publicación de Univisión: “Ruby tiene unas hijas fuertes”, “ver la carita de ella es ver su Padre. Dios la bendiga y consuele su corazón”, “qué linda señorita muy bien formada guiada por el amor y enseñanza que le dieron sus padres”, “hay que hacer justicia por todas esas personas que fallecieron”, “justicia hay que pedirle al presidente de Dominicana que haga una investigación”, “estoy de acuerdo, eso no fue accidente”, “qué hijas tan fuertes, debe sentirse allá en el cielo orgulloso de las fuerzas que tienen para llevar esa pena tan grande”, “todos estamos destrozados por esa tragedia”.