Rubby Pérez: quién era, canciones, hijos, esposa y más del cantante

La industria musical dominicana está de luto tras el sensible fallecimiento de Rubby Pérez, un reconocido cantante de merengue, originario de Bajos de Hania. El artista ofrecía un show en la discoteca Jet Set cuando, de repente, el techo del recinto colapsó sobre él y los cientos de fanáticos que disfrutaban de la noche.

¿Quién era Rubby Pérez y cuántos años tenía?

El artista nació el 8 de marzo de 1956 en Bajos de Hania, República Dominicana. Hoy, hace un mes, había cumplido 69 años. Su abuela materna lo bautizó como Rubby Pérez, ‘La voz más alta del merengue’.

Aunque al principio soñaba con ser beisbolista, un accidente automovilístico que le dejó una lesión permanente en la pierna lo hizo redirigir su pasión hacia la música.

Canciones de Rubby Pérez

Rubby estudió piano y guitarra en el Conversatorio Nacional de Santo Domingo, donde dio sus primeros pasos en el medio artístico. Hizo parte del Coro de la Sociedad de Orientación Juvenil, Los Juveniles de Baní y Los Hijos del Rey. Su salto a la fama llegó cuando entró a la orquesta de Wilfrido Vargas, en 1980, donde popularizó temas como El Africano, Volveré, Las Avispas, Cuando estés con él y Cobarde, Cobarde.

En 1987 debutó como solista, y, desde entonces, canciones como Dame veneno, Enamorado de ella, Hazme olvidarla, Sobreviviré, Tú vas a volar, Hipocresía, El perro ajeno.

A lo largo de su carrera fue merecedor de importantes galardones, como Premios Casandra, en su país natal. En Venezuela fue ganador de discos de oro y platino, y, además, recibió dos Premios Globo a ‘Mejor Canción’ y ‘Álbum del año’.

¿Quiénes son los hijos de Rubby Pérez?

A través de sus redes sociales, el cantante presumía orgulloso a sus hijos. La más conocida es Zulinka Pérez, quien, además, se desempeñaba como corista de su agrupación. Ella se encontraba en la presentación de anoche en la discoteca Jet Set cuando colapsó el techo. Afortunadamente, salió ilesa.

Zulinka habló con los medios de comunicación sobre lo ocurrido, brindando detalles del momento exacto cuando el techo cayó sobre ellos: “Todo colapsó, se puso oscuro. Mi esposo, quien es corista, se lanzó encima de mí y me dijo, mami sal para que el niño no se quede solo si esto se cae por completo, y yo salí como pude, pero papi (Rubby Pérez) todavía está ahí”, dijo sobre el mediodía de hoy, en diálogo con El gordo y la flaca.

Esposa de Rubby Pérez murió de cáncer

El 16 de octubre del 2022, se confirmó la muerte de Inés Lizardo, esposa del cantante dominicano, quien batalló durante dos meses con un cáncer de seno.

Llevaban juntos 48 años y, en el momento del deceso de quien fue el amor de su vida, el cantante se encontraba en una presentación en Houston. Aunque sabía del grave estado de salud de Inés, fue ella quien lo animó a ir a su presentación.

Wilfrido Vargas y otros artistas despiden a Rubby Pérez

El intérprete de Abusadora escribió un conmovedor mensaje en sus redes sociales para despedir a quien fue su compañero de agrupación.

“Estoy destrozado…El mejor cantante que ha dado el género, ‘La voz más alta del merengue’. El amigo y el ídolo de nuestro género, se nos acaba de ir. No hablo tan corto pero no tengo más palabras. Esto es muy profundo, más profundo que lo que se alcanza a sentir hasta en el más terrible de los sueños".

Por su parte, Eddy Herrera, escribió: “Llorando como pocas veces, trato de escribir estas pocas líneas🙏🏼😭🙏🏼😭🙏🏼😭 No puede ser y aún no creo que mi hermano del alma y uno de los más grandes cantantes de todos los tiempos se nos acaba de ir mi Dios🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 No lo puedo creer".