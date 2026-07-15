Hijas de Fernando Gaitán demandan al canal RCN: “Nos sentimos totalmente traicionadas”

El 29 de enero del 2019 el mundo del entretenimiento en Colombia sufrió una dura perdida. Ese día falleció el laureado escritor de series y novelas Fernando Gaitán, producto de un infarto al corazón fulminante.

Gaitán, periodista y libretista fue el autor de memorables producciones como ‘Yo soy Betty la fea’, ‘Café, con aroma de mujer’, ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘La fuerza del poder’, entre otras.

El escritor, de 58 años, tuvo tres hijos: Ana María y Luisa, producto de su primer matrimonio, y Valentín, fruto de su relación con la actriz Maia Landaburu, con quien se casaría en abril de ese 2019. El pequeño tiene actualmente 10 años.

Las hijas mayores del escritor revelaron a Paula Bolívar y a su pódcast BravaNews que emprendieron una acción legal contra RCN, la empresa para la cual Gaitán trabajó por casi tres décadas y en la que escribió sus éxitos más importantes.

“Nosotras en ese momento no teníamos información precisa sobre el tema de los derechos de autor de ‘Yo soy Betty, la fea’. De hecho, mi papá murió y él nunca se enteró de cuáles eran exactamente sus derechos”, precisó Ana María sobre la situación de la obra de su padre en el momento de su fallecimiento.

En la conversación también tocó aspectos del momento que atravesaba Fernando, quien con la llegada de su hijo menor había cambiado bastantes aspectos en su vida positivamente. También tenía importantes deudas.

Volviendo a la acción legal de las hermanas Gaitán, Ana María comentó que no hubo cercanía con el Canal desde que el escritor falleció. “RCN jamás nos llamó, nunca. Mi papá se murió y adiós”.

Según las hijas de Fernando, su padre nunca autorizó que hubiera productos en streaming que partieran de sus obras originales. Así mismo cuestionó los cambios que nuevas versiones de las novelas escritas por él, se han hecho desde que murió. Es el caso de ‘Café, con aroma de mujer’ y ‘Hasta que la plata nos separe’. Declaró que el canal nunca les ha preguntado su opinión sobre dichos cambios.

La demanda que habría sido ya aceptada por la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) sería por presuntos derechos patrimoniales de autor no reconocidos.

Según Carolina Polanco García la abogada de las demandantes la acción, presentada en marzo del 2025, incluye varias obras de Gaitán como: ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘Ecomoda’, ‘María de los guardias’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Carolina Barrantes’, ‘Que no muera el amor’”, ‘Café, con aroma de mujer’, ‘Todos los novios de Laura’ y ‘Laura por favor’.

RCN no tendría derechos patrimoniales sobre obra de Gaitán, aseguran sus hijas

Las hermanas puntualizaron en que su demanda tiene en cuenta que en los contratos que su padre celebró con RCN nunca cedió sus derechos patrimoniales, por lo cual la mencionada empresa no podía disponer de ellos.

“Resulta que no en ninguno de los contratos se refleja una cesión de derechos patrimoniales”, dijo a Bolívar Luisa. “Mi papá autorizaba varias cosas, como autorizaba la fijación de la obra, pero él en ningún momento cedió sus derechos”, explicando que RCN realmente solo podía transmitir las obras en televisión, pero no disponer de por ejemplo de su contenido para streaming.

Luisa explicó además el dolor que han sentido al ver que la empresa que ellas conocieron como su casa y la de su padre y donde gestó toda su creación no haya respondido como esperaban. “Nos sentimos totalmente traicionadas”. Sobre la obra mencionó: “La han maltratado. La han maltratado, le han quitado la esencia”.

En la charla también se refirieron a su malestar frente a las creaciones posteriores de Betty la fea, ya que si algo tuvo Fernando Gaitán claro era que no quería que la novela ‘Yo soy Betty la fea’ tuviera continuación o cambios, sino que prefería mantenerla así.

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