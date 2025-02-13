Culotauro abandonó el país tras amenazas. Desde el exilio habló: “Estoy listo, sin miedo”

Camilo Díaz publicó en sus redes una emotiva despedida antes de exiliarse. Aseguró que hizo las denuncias respectivas ante la Fiscalía.

El comediante Camilo Díaz, famoso como ‘Culotauro’, y quien hiciera parte de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ se fue del país este fin de semana luego de ser objeto de amenazas.

Según lo que contó en sus redes sociales, su show ‘Por la ventana’, donde en medio de la sátira también se refiere a aspectos políticos, habría generado las amenazas que comenzó a recibir desde finales de junio.

El bogotano puso en conocimiento de las autoridades esta situación y finalmente se marchó. Lo hizo con sus dos perros, según se ve en el registro de imágenes que subió a sus redes sociales. Lo despidieron sus familiares mas cercanos.

“Fracasé como colombiano”, Culotauro

“Ya perdí mi país, mi familia y amigos; fracasé como colombiano”. Aquí perdí. No sé porque tengo Rabia con todo, yo no soy esto; pero ¿Dónde están? cuando los necesité, los colegas cómicos ¿Por qué el silencio? Tener el Don de la palabra para ocultarlo a conveniencia es indigno de un Comediante. Me voy del país, pero antes hay que sacar la basura; y la del corazón también. El silencio no es opción….llegamos al mundo solos, nos vamos con 3 perros al mundo... Hicimos el Show “La megacarcel” para salvar una vida; otras figuras guardan silencio…se ocultan; aquí no se puede, hacerlo es sacrificar la Dignidad. Gracias (...) El que me llamó a amenazarme, “Gracias por darme la luz”, me iluminó el camino, solo con la idea de la muerte, se sabe quien le da valor a tu vida. No sirve acudir a la calma, es el momento de gritar pa’que escuchen que esto es injusto”, expuso en el escrito de despedida en comediante que ya desde el extranjero se pronunció lamentando especialmente no haber podido comprarle la casa a su mamá con su trabajo de comediante en el país.

“Solo aproveché la oportunidad histórica que me dio la vida, de hacer comedia y cumplir mi sueño de Clase media baja, una casa pa’ la cucha. Ahora escribo esto desde otro País, sin cucha y sin casa pa’ ella”.

Así mismo mostró sus sentimientos y mencionó que el formato que lo llevó al exilio se verá por Youtube. “Me siento resentido y enojado hasta el núcleo; hablé de mi país y, cuando necesité a mi país, no había ni país.

Al que me amenazó: “Gracias pana, me hizo ver con la Muerte lo que no había visto en Vida” Estoy listo, sin miedo y listo. Pero déjeme le compro la casa a la cucha, mi alma no estaría en paz”.

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