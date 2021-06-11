Hijo de Gregorio Pernía presentó a su novia y causó polémica por su edad

Diego, el hijo mayor del actor Gregorio Pernía, ha procurado posicionarse en las redes sociales manteniéndose activo en ellas y por eso, muestra diversos aspectos de su vida a sus seguidores.

Recordemos que solo hace siete años, el actor lo reconoció como hijo, luego de que una prueba de paternidad fuera concluyente. En realidad, Gregorio ignoraba que tuviera un hijo tan grande, ya que nunca supo que la madre del joven, llamada Ángela, quien había trabajado en casa del actor cuando él era muy joven, había quedado embarazada.

Desde que la paternidad se confirmó padre e hijo, de 30 años en aquel entonces, comenzaron una relación y los cibernautas han sido testigos de ello. Diego, cuenta con 37 años, es hermano de Emiliano, Luna, Valentino y Gregorio, los otros hijos del actor y por supuesto, el que viene en camino, ya que Erika la esposa del protagonista de Sin senos no hay paraíso está esperando bebé.

Diego Pernía posa feliz junto a su novia

La noticia ahora corre por cuenta de Diego, quien reside en el Valle del Cauca. Desde comienzos de agosto, Diego ha publicado fotos con una mujer a quien llama “mi amor y mi mujer”. Muchos cibernautas lo felicitan y otros le preguntan si es su madre, pues la ven mayor que él. Otros ciudadanos le reprochan salir con una mujer mayor. En algunas ocasiones Diego les contesta y en otras, los ignoran.

Recientemente ha vuelto a subir fotos junto a su pareja, una de ellas dándose un beso, situación que ha aumentado los comentarios de los cibernautas.

“Gozando con mi mujer”, “Ay, amor, qué rico estar cada día. Solo sé que si Dios te puso en camino es por algo, gracias por estar”, “Mi bebé, mi mujer, se las presento”, “con mi mujer Cosita mía, qué rico compartir contigo todos los días... gracias por todo”, “Qué rico estar con la persona que quiero y amo”, “Compartiendo con mi mujer”, son algunos de los mensajes que le ha dedicado a su pareja en Instagram.

De momento, no se tiene mayor información de la novia de Diego a quien también él se refiere como ‘mi bebé’.

Aquí más noticias que son tendencia