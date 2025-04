Hijo de Martín Elías dijo cómo es su relación con Dayana Jaimes: “Hay que respetar”

El pasado 14 de abril Martín Elías cumplió 8 años de fallecido. El cantante de temas como 10 razones para amarte y El látigo dejó dos hijos: Martín Elías Jr., quien nació de su relación con Caya Varón, su primera esposa; y Paula Elena, la hija que tuvo con Dayana Jaimes.

Al momento de la muerte de Martín Elías, su hijo mayor tenía 9 años. En varias ocasiones, el artista compartió en sus redes sociales fotografías junto a su primogénito, Dayana Jaimes y su hija menor, reflejando el amor y la unión que caracterizaban a su familia.

¿Cómo es la relación de Martín Elías Jr. y Dayana Jaimes?

En una reciente entrevista con Tropicana, el joven artista compartió algunos detalles de su carrera musical y de su vida personal. En la conversación con los locutores, fue indagado sobre su relación con su hermana Paula Elena, teniendo en cuenta que él ahora vive en Valledupar, la misma ciudad en la que reside la niña junto a su mamá.

“Es mucha diferencia a cuando yo estaba en Cúcuta o Medellín, que la veía solo en vacaciones o pocas veces al año. En Valledupar la idea es verla los fines de semana...ahora es más complicado porque yo estoy viajando, pero intento verla entre semana”, aseguró.

Sobre lo que piensa de Dayana Jaimes, dijo: “fue la esposa de mi papá. Siempre hay que respetar eso porque mi papá la amó, la respetó, y cómo yo voy a pelear con la mamá de mi hermana, jamás. Por ejemplo, mi hermana se lleva muy bien con mi mamá, le dice tía sin ningún problema”.

Junior se refirió a los rumores que han surgido en redes sociales y medios de comunicación sobre supuestos problemas con la mamá de su hermana. “La gente ha tergiversado mucho las cosas. En cuanto la sucesión y eso de los bienes, yo desde que salió eso el primer día yo dejé eso a un lado, yo era un niño, yo no quería tener que ver con eso porque la plata daña personas, familias, hasta ahora es que tengo la edad que me dicen lo que queda lo que no, pero yo jamás en mi vida dejé que mi corazón se dañara por eso. Por eso con Dayana no he tenido ningún problema".

Aseguró que intenta darle un gran ejemplo a su hermana menor: “no puedo tener problemas con ella, porque en un futuro mi hermana va a decir que el hermano pelea con su mamá y no sería bueno para la niña. Jamás opino de algo, porque ella es la prioridad y la relación es muy respetuosa”.