Hijo de Pepe Aguilar desató fuerte polémica tras pronunciarse contra su padre

La familia Aguilar, uno de los clanes más reconocidos de la música regional mexicana, ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática. Esta vez, la controversia no gira en torno a Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal, sino a Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, quien decidió responder públicamente a unas declaraciones que su padre ofreció en televisión.

¿Qué dijo Pepe Aguilar?

El intérprete de Por mujeres como tú concedió recientemente una entrevista a la periodista mexicana Pati Chapoy. En esa conversación, habló de la relación distante que mantiene con Emiliano, asegurando que lleva dos años sin verlo ni conocer a su nieta. Además, recordó que, cuando Emiliano era apenas un bebé, su expareja Carmen Treviño se fue de la casa y se llevó al niño con ella.

“Yo no me alejé, su mamá se lo llevó (...) No estoy acusando a nadie, eso pasó hace 33 años. Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse. Tuve que empezar desde cero porque se llevó todo, se llevó muebles y coche … No teníamos perro sino también se lo lleva”, aseguró Pepe Aguilar.

La respuesta de Emiliano Aguilar

Las palabras de Pepe Aguilar causaron malestar en su hijo mayor, quien reaccionó de manera inmediata en Instagram. A través de un video, el también cantante cuestionó a sus seguidores: “¿Qué harían ustedes si tuvieran un jefe que tiene a los medios encima, y en una entrevista habla mal de tu mamá?”. En su mensaje, dejó claro que no estaba dispuesto a permitir que se refirieran de manera negativa a Carmen Treviño.

Emiliano Aguilar compartió el fragmento de la entrevista y añadió un mensaje contundente: “Esta mierd* no es chistosa. No había razón por la cual decir eso”. Mientras que, en otra publicación, reiteró que su madre sacrificó su carrera artística para criarlo: “Ella pudo haber sido muy grande en la música, pero lo dejó todo por mí. Fue madre y padre hasta que entró mi padrastro a la familia”.

La reacción del público en línea no tardó en llegar. Cientos de comentarios respaldaron su postura y aplaudieron su defensa hacia Treviño. “Con la mamá nadie se mete”, escribió un usuario, mientras otro le agradeció por hablar con valentía sobre un tema tan personal.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha respondido públicamente a las recientes declaraciones de su hijo. Sin embargo, el intercambio ha vuelto a poner sobre la mesa las tensiones familiares de una de las dinastías más importantes de la música mexicana, generando opiniones divididas entre sus seguidores.