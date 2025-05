Hijo del ‘Profesor Jirafales’ reveló las verdaderas causas de la muerte del actor

Rubén Aguirre fue uno de los actores y comediantes más queridos de México y Latinoamérica. Es recordado por su icónico papel como el Profesor Jirafales en la serie “El Chavo del 8”. Aunque se graduó como ingeniero agrónomo en la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos Escobar” en Ciudad Juárez, su verdadera pasión siempre fue la actuación.

Cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños comenzó su exitosa carrera con la que demostró su versatilidad actoral. Sin embargo, fue el personaje del Profesor Jirafales, el maestro alto y galante que estaba enamorado de Doña Florinda, quien lo convirtió en uno de los más queridos de El Chavo del 8.

Rubén Aguirre, María Antonieta de las Nieves y 'Chespirito'

¿De qué murió Rubén Aguirre, el ‘Profesor Jirafales’ de ‘El Chavo del 8’?

El artista murió el 17 de junio del 2016 en Puerto Vallarta, Jalisco, justo dos días después de haber cumplido 82 años. De acuerdo con reportes de los medios de comunicación mexicanos, Aguirre tuvo complicaciones de salud a causa de una neumonía.

Sin embargo, Arturo Aguirre, uno de los siete hijos del actor, apareció en un video de TikTok revelando algunos detalles de lo que, en realidad, le habría ocurrido a su padre.

“Mi papá es un mal ejemplo para todos los niños en cuestión de alimentación, comió lo que se le dio la gana. Comió muy mal, era muy dulcero. Junto a Chespirito había momentos donde no pedían comida normal, pedían la carta de postres y pedían todos los postres, y eso comían, hasta que se hizo diabético“, aseguró.

De acuerdo con Aguirre ese mal estilo de vida comenzó a afectar la salud de su padre, sumado a una supuesta mala formulación de un medicamento por parte de un doctor. “Le encantaban todos los dulces y las carnes. Tomaba vino tinto, nunca tuvo afortunadamente problemas de alcoholismo, pero sí le gustaba de vez en cuando un tequilita o un vino tinto. Fumaba, eso sí. Con toda esa vida se hizo diabético y luego le tocó un muy mal doctor en Argentina que le dio cortisona cuando no tenía que darle, o por lo menos no en esas cantidades. Se hinchó como globo, ya parecía como Édgar Vivar. Fue la cortisona, esa gordura no fue normal de una persona sana. Se le complicaron muchas cosas”, resaltó el hijo del actor.

Finalmente, el recordado y querido ‘Profesor Jirafales’ murió a los 82 años: “vivió a todo dar. Vivió lo que quiso, comió lo que quiso, y además murió bien, sin dolores, sin sufrimientos mayores, de repente no más se fue".