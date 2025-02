Humorista de ‘Sábados Felices’ venció la depresión: “he tenido complejo de feo”

Generalmente, detrás de los humoristas y comediantes, hay fuertes historias de vida. Aunque frente a las pantallas logran sacarles sonrisas a los espectadores y, aparentemente son muy felices, en el fondo, muchos de ellos están sumergidos en una profunda tristeza, pero se apegan a la famosa frase que dice: “el show tiene que continuar”.

¿Qué le pasó al ‘Pato’ Velásquez, humorista de ‘Sábados Felices’?

Tal es el caso de Andrés Velásquez, mejor conocido como el ‘Pato’ Velásquez, humorista de Sábados Felices, quien, recientemente, estuvo como invitado en la emisora La Kalle, donde contó su historia de vida.

De acuerdo con sus declaraciones, llegar al programa de humor de Caracol Televisión fue un sueño que nunca pensó que cumpliría. “Toda la vida soñé y amé estar en Sábados Felices, pero en el ambiente en el que yo me crie no era una posibilidad, no se iba a dar nunca”, reveló.

Las condiciones económicas de su familia no eran fáciles, eso hizo que, durante su infancia y adolescencia, tuviera que pasar algunas necesidades. “Dios ha sido muy bueno conmigo, yo digo que yo soy uno de los hijos preferidos de Dios, Él siempre obra como un padre. Mi mamá siempre luchó por trabajo, por sacarnos adelante, nosotros vivíamos en el campo, en un filo donde ni agua ni luz había”, dijo.

El ‘Pato’ Velásquez atentó contra su vida

En su conversación con los locutores, el humorista de Sábados Felices reveló que, en varias oportunidades, quiso acabar con su vida: “uno a veces es tonto, porque uno a veces se recrimina todo lo malo, pero no aprende a encontrarle lo bueno a eso. Yo empecé con algo que hoy en día se llama cutting, y empecé a cortarme como empieza todo el mundo, chiquito (en los brazos). Eso se convierte en un vicio en donde cada vez que usted está triste, con depresión, usted sí o sí se quiere cortar. Yo no lo hacía para llamar la atención porque en su momento nadie se dio cuenta”, contó.

El artista reconoció que, un complejo de “feo”, hizo que se sumergiera en la depresión y el alcoholismo, pese a que su carrera como comediante iba creciendo considerablemente:

“Yo me cortaba en ese tiempo porque yo toda la vida he tenido complejo de feo, siempre me he creído muy feo, pese a que hoy en día tengo una prótesis (en un diente) y cuando voy a hacer el programa me la quito. El tema de ser feo y mueco era durísimo para mí. Me tumbé todos estos dientes (los de adelante) en un accidente y mi mamá no tenía cómo mandarme a arreglar la boca en ese tiempo, para nosotros era muy costoso”, relató.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Después de ganar 9 programas consecutivos en Sábados Felices, el humorista enfrentó un nuevo problema. “Me volví borracho. Empecé a tomar y a decir ‘yo soy el que pago la cuenta’ y volvió la depresión. El trago es un depresivo. Perdí la final de Sábados Felices y yo le recriminaba a Dios. Yo me creía el mejor y resulta que llegó uno mejor que yo. Como volvió la depresión, yo cogía una moto que tenía, borracho y me quería morir. En el 2019 vuelvo y gano 6 programas consecutivos, y de nuevo llego a la final y de nuevo la pierdo. En pandemia caigo profundamente en el alcohol, toqué fondo, y ya no quería hacer más humor, quería morirme”, relató el humorista.

Eso, sumado a una crisis por la ruptura de una relación amorosa, hizo que el ‘Pato’ Velásquez estuviera a punto de perder su vida. “A mí siempre me decían: ‘ya deje tanta ‘joda’, qué cuentos de depresión’. Tuve una crisis fuerte porque había terminado con mi pareja de ese momento. Me corté profundo porque ese día quería irme, pero de repente, escuché una voz que me dijo: ‘usted no se va a morir’. Yo me levanté asustado, me limpié, me envolví el brazo y a los dos días me llama la muchacha que me había terminado a decirme que estaba embarazada”.

Desde entonces, su vida cambió y aunque reconoce que tiene momentos difíciles, el humor y su hija han sido su inspiración para salir adelante.