Influenciadora que está en cuidados paliativos por cáncer anunció su embarazo

La historia de Isabel Veloso, una reconocida creadora de contenido para redes sociales, conmovió al mundo tras exponer los detalles de la lucha que enfrenta desde 2021, cuando fue diagnosticada con linfoma de Hodking, un tipo de cáncer que ataca el sistema linfático.

En marzo pasado, la influenciadora de 18 años anunció que entró en cuidados paliativos y, de acuerdo con un emotivo mensaje que dedicó a su esposo, su expectativa de vida no superaba el año.

“Esta vez el cáncer lo hizo. Solo deseo que estos próximos y últimos seis meses sean los más felices y sinceros de nuestros corazones. Hoy entiendo que a veces no vienes al mundo para ser sanado, sino para sanar, y aún así sé que fuiste la cura más hermosa de mi alma. Te amo más que a nada en esta tierra, mi esposo, novio, confidente, mejor amigo y compañero. Hasta que la muerte nos separe.. Desde siempre y para siempre. Te amo, Lucas”, escribió Isabel Veloso en aquella ocasión.

El embarazo de Isabel Veloso

Por sorpresa para quienes siguen sus pasos, la joven brasileña confirmó el pasado 11 de agosto que está en embarazo y a la espera de su primer hijo.

“Ya he cumplido mi sueño de casarme y ahora quiero agrandar mi familia (...) Yo también sueño con viajar y disfrutar la vida con mi esposo”, aseguró a través de un testimonio que compartió con sus más de 3.4 millones de seguidores en Instagram.

“Nada de lo que he experimentado es por casualidad y sé que Dios te había planeado mucho antes de que yo naciera. Tu historia fue escrita y diseñada por él, y ya eres muy amado porque cada segundo que pasas dentro de mí es un segundo más de felicidad. Mamá muchas veces ha tenido que ser valiente, incluso sin la fuerza para serlo, por eso quiero que seas así y tengas un inmenso coraje y fuerza”, agregó Isabel Veloso.

Isabel Veloso advirtió que no es una paciente terminal

La creadora de contenido no ha sido ajena a los cuestionamientos en redes sociales, sobre todo luego de convertirse en embajadora de una marca de productos a base de cannabis a los que, según ella, debe la mejoría de su estado de salud.

En medio de las dudas y comentarios que se suscitaron con la noticia de su embarazo, el portal brasileño de noticias SCC10 recogió unas declaraciones que entregó la futura madre frente a las versiones de quienes dicen que su enfermedad es un invento.

“El paliativo es terminal, pero no hay fecha prevista (de muerte). Paliativo es cuando se intenta darle a la persona la máxima calidad de vida hasta su último día. Y sí, significa que no hay cura (...) Tenía un tiempo estimado de vida porque no era seguro que mi enfermedad se estabilizara, pero se estabilizó. No soy una paciente terminal, soy paciente de cuidados paliativos ¿Podría significar que mi enfermedad empeorará en unos meses o semanas? ¡Claro que puede! Es un período de vida indeterminado y sólo Dios sabe cuánto tiempo me tocará vivir. Podría durar uno, tres o diez años, pero estoy cansada de que me señalen”, expresó Isabela Veloso.