Iván Lalinde de ‘Día a Día’ relató cómo adoptó a Aurora: “quiero darle ese hogar”

Iván Lalinde, presentador de Día a Día, ha demostrado, a través de sus redes sociales, ser un amante de los animales. El paisa tiene dos gatas: Irene y Abril, quienes lo han acompañado desde hace casi 15 años.

Ahora, decidió adoptar a Aurora, una de las perritas de vigilancia de Caracol Televisión quien, después de ocho años, fue pensionada. A través de su cuenta de Instagram, Lalinde mostró cómo ha sido el proceso.

Historia de Iván Lalinde con la adopción de Aurora

“Hace varios meses, años, me encuentro en la portería con los perritos de seguridad del canal, yo me encariño con los animales y una de ellas es Aurora, desde siempre tuvimos química. Me contaron que se iba a pensionar muy pronto y yo con esas ganas de llevármela para la casa, pero obviamente con mucho miedo de cómo sería la convivencia con Irene y con Abril. Yo le quiero dar buena vida a Aurora”, dijo el presentador en un video titulado Aurora parte 1.

El presentador del matutino de Caracol Televisión hizo todo el proceso con profesionales para que la pastor alemán se acople a su nueva vida, en su casa, con sus gatas.

“Vamos a ver si se logra, si no, lo que hago es buscarle una familia, un espacio donde ella pueda vivir feliz después de trabajar tanto tiempo, que tenga el premio de la vida, su pensión, sus años de retiro que sean felices, es una perra muy linda”, dijo.

En la descripción de la publicación, escribió: “después de 8 años de trabajo como perra de seguridad, Aurora se pensiona. Es justo que tenga un resto de vida tranquilo y lleno de amor. Y yo quiero darle ese hogar. Pero todo es un proceso; para reintegrar a Aurora es clave ver su comportamiento social. Aquí empieza la historia”.

En un segundo video contó que Aurora ya se encontró con sus gatas, aunque todavía no ha revelado si pudo acoplarse o no. Sin embargo, sus seguidores le han dejado múltiples mensajes felicitándolo por su labor social con la canina.

“Eres puro corazón”, “te felicito por ese corazón”, “sí se va a lograr y va a ser feliz, llena de mucho amor en compañía de toda su nueva familia”, “qué linda historia”, “me da tanta felicidad”, “Dios quiera de resultado para que Aurorita sea feliz”.

Por ahora, no ha confirmado que ya tiene a Aurora viviendo con él y sus dos gatas; sin embargo, sus seguidores dan por hecho que sí lo hizo y están a la expectativa porque Iván muestre las imágenes del encuentro.