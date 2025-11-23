Iván y sus Bam Band: 30 años de legado, renovación y amor por la música tropical

En 1995, el músico colombiano Iván Sánchez formó Iván y Sus Bam Band, un grupo de música tropical conocido por temas como Lo grande de ayer, Encumbiao: por las buenas, Ven y veré, Mi tamborera, entre otros. El nombre de la agrupación surgió del apodo con el que el cantante era conocido en su infancia: “Bam Bam”. En sus comienzos, el artista quiso rendirle homenaje a grandes figuras como Pastor López y Nelson Henríquez, dándole un giro fresco y moderno a sus clásicos.

Con su propuesta, que combinaba música tropical con una estética moderna, sus bailarinas conocidas como las “Bam Band” y una energía renovada, el artista logró conquistar al público en Colombia y otros países del mundo.

Iván Sánchez celebra 30 años con Iván y Sus Bam Band

Por estos días, el artista celebra tres décadas de trayectoria con su agrupación. En diálogo con Vea Iván reflexionó sobre el camino que ha recorrido no solo con Iván y sus Bam Band, sino desde que hizo parte de Los Reales Brass, Los Ocho de Colombia y Los Tupamaros: “Llevo 40 años haciendo música tropical. Para mí es un deber cumplido, una satisfacción personal muy grande porque esta profesión no es nada fácil y tener apoyo realmente no es tan sencillo", dijo.

Permanecer durante 30 años ha requerido mucho esfuerzo, pues las dificultades que enfrentado la industria no han sido fáciles: “Tuvimos una época donde realmente había una un apoyo al artista nacional, pero hoy en día veo que no es igual, pero nosotros seguimos trabajando. Sin ánimo de ser soberbio, ni mucho menos, pero es Iván y sus Bam Band el que rescata la música tropical en Colombia en los 90 y sin temor a equivocarme, si no hubiera existido Iván y sus Bam Band, no estaría tampoco ni Alquimia, ni los 50 de Joselito, ni Guayaba, ni todos esos otros grupos que aparecieron después de Iván tomando la misma forma o la misma fórmula, y eso me hace sentir bien”, agregó.

“La música tropical necesita renovarse”: Iván Sánchez

Su contribución fue clave para modernizar el género: Iván introdujo la batería, guitarras y otros elementos que revitalizaron la cumbia y el merengue colombiano. Sin embargo, el artista reconoce que el género debe seguir evolucionando.

“Siento que también llegamos a un momento donde estamos haciendo más de lo mismo y yo creo que la música tropical necesita renovarse, no solamente en su sonido, sino hace falta también los inéditos. El problema es que Colombia es un país muy costumbrista y muy tradicional entonces la tarea no es fácil”, dijo.

Pese a eso, el artista ha logrado que su música se escuche en diferentes países: “Tristemente la cumbia es más aceptada hoy en día en Ecuador que en Colombia, siendo nosotros los dueños de la cumbia, pero esas son las ironías de la vida, nadie es profeta en su tierra”, dijo. Sin embargo, agradece el cariño del público de Colombia y de afuera durante este tiempo: “30 años al servicio de la música tropical y espero que sean otros 30 más. La idea es que la gente joven se enamore de la música tropical“.

Un legado para sus hijos

El artista le ha inculcado a sus hijos ese amor y pasión por la música tropical. Serán ellos los que continúen con ese legado que él ha sembrado en el género. “Lo que hago es tratar de dar ejemplo, de seguir ahí. Yo no me pongo a hacer música para que me dé, yo soy músico por convicción, yo entré en la música porque la amo, estudié la música, estudié el canto, porque amo mi profesión. A mis hijos también les enseño a que hagan bien su trabajo, a que estudien, a que no sean simplemente un producto más, sino que ellos como artistas, como músicos estén comprometidos con su profesión, hay que formarnos para defender lo que uno ama. Yo sigo creyendo que no solamente va a ser para fin de año la música tropical, sino que va a volver a resurgir, pero hay que seguir trabajando”.

Reconoce que Colombia es un país con una rica diversidad musical, pero también subraya la necesidad de preservar el patrimonio sonoro nacional, no solamente en época de diciembre. “Hoy en día los muchachos que escuchan tanta música y tanta cosa deben fijarse también en la música tropical, en sus letras, en la alegría que trae, en lo que significa para Colombia. Siento que ha llegado mucho género nuevo y está bien que llegue, Colombia es un país de puertas abiertas para todos los géneros musicales, pero que no se nos olvide que primero debe ser lo nuestro, nuestras cumbias, nuestros porros, nuestros vallenatos, bambucos, pasillos, de todo. Hay mucha gente joven haciendo otro tipo de música, pero no logran tener esa visualización que se necesita Obviamente son tiempos distintos, pero yo tengo muy claro que otra cosa es la industria del entretenimiento y otra cosa es la música como profesión. Para ser músico hay que estudiar”.

Para el artista, la clave de seguir manteniendo vigente el género es clara: “Es muy complicado poner a competir la cultura con el comercio, nunca va a ganar. Depende de nuestro sentido de pertenencia que nuestra cultura permanezca viva, nos falta un poquito más de sentido de pertenencia, pero sigo creyendo que vamos a volver a recuperar la música colombiana".