Patricia Castañeda: De actriz a exitosa directora del cine colombiano  

Patricia Castañeda representa a una nueva generación de mujeres en el cine colombiano que están tomando el control creativo: escriben, dirigen, producen y redefinen qué historias merecen ser contadas. Su voz, a la vez sensible y firme, está abriendo nuevas puertas para las mujeres en el séptimo arte, donde también se destacan otras colegas como Natalia Santa, directora de “Malta”, y Camila Beltrán, de “Mi bestia”. A ellas se suman figuras consolidadas como Laura Mora, directora de “Cien años de soledad”, quien en 2022 se llevó la Concha de Oro en San Sebastián por su película “Los reyes del mundo”, y Cristina Gallego, por su trabajo en las películas “Pájaros de verano” y “El abrazo de la serpiente”.

Patricia, originaria de Cali, no solo es actriz y escritora, sino que también incursiona en la dirección. Con formación en artes dramáticas y escritura creativa en Nueva York, construyó una sólida carrera en televisión, cine, teatro y literatura. A lo largo de su carrera ha sido parte de producciones como “La ley del corazón”, “Pecados capitales”, “El laberinto de Alicia”, “Débora, la mujer que desnudó a Colombia” y “Perder es cuestión de método”, y es autora de libros como “Virginia Casta” y “Manual para salir de la tusa”.

Tras años frente a la cámara decidió dar un giro a su carrera y asumir el reto de la dirección con “Estimados señores”, su ópera prima, que narra la historia de las primeras mujeres que votaron en Colombia. Este proyecto, que le llevó siete años hacer realidad, no solo marcó su debut como directora, sino que también la consagró como una voz poderosa para el empoderamiento femenino en el cine colombiano, lo que finalmente le valió el título de gran ganadora en los premios Macondo 2025, que se realizaron el pasado fin de semana en Medellín.

Patricia Castañeda debutó como directora con “Estimados señores”

La actriz ha pasado años recorriendo los sets en Colombia, observando, aprendiendo y absorbiendo cada pequeño detalle del arte cinematográfico. Sin embargo, en la edición XIII del evento organizado por la Academia Colombiana de Cine, su proyecto audiovisual se convirtió en el más galardonado, incluyendo el premio a mejor dirección, mejor guion, mejor largometraje de ficción, mejor dirección de fotografía, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y mejor diseño de producción”. Pero detrás de estos logros hay una historia de valentía, paciencia y una pasión desbordante que la impulsó a cambiar el rumbo de su carrera.

En un sector que ha sido tradicionalmente liderado por hombres, la actriz caleña logró hacerse un nombre gracias a su determinación y talento. “Estoy debutando como directora, pero llevo en esto muchos años, entonces he tenido una escuela larga. Estoy muy conmovida por esto, con mi ópera prima, ha sido un proceso divino, supergratificante. Terminar en Macondo me parece que la historia de la película se lo merece”, señaló.

Patricia llegó a los premios Macondo sin expectativas, pero con la certeza de haber cumplido sus deseos. “Me siento tranquila porque hice lo que quería hacer, no estaba esperando nada, sino que conté la película que quería contar, y este camino apenas comienza, espero hacer muchas más”.

Una nueva etapa de su carrera

Después de décadas en la televisión, Patricia decidió hacer una pausa, al menos temporalmente, en su carrera como actriz para enfocarse en la escritura y la dirección de cine. Este cambio, lejos de ser un adiós, ha sido una evolución natural de su talento. Poco a poco Castañeda fue construyendo, sin saberlo, el camino hacia su verdadera vocación.

“Esto es nuevo para mí, y es lo que hace este camino todavía más bello. He estado en el set desde hace muchos años, pero también había estado mirando y aprendiendo de los otros hasta que me lancé a hacerlo, cuando sentí que ya era capaz y que ya lo podía hacer, y no me dio miedo. Ahí fue cuando dije que quería dirigir la película”.

Decidir dejar la actuación, aunque sea por un tiempo, no fue una elección fácil. Patricia es actriz de corazón y lo será toda la vida. Sin embargo, descubrió algo aún más poderoso y cautivador en la dirección: la oportunidad de contar historias completas, de unir todas las voces de un equipo en torno a una única visión. Para esto se rodeó de expertos, escuchó diversas opiniones y se sintió apoyada en cada una de sus decisiones: “Cuando estás dirigiendo, lo haces con todo el equipo, y cuando estaba de actriz, alguien me estaba dirigiendo a mí. Es sobre todo escuchar muchas voces, me rodeé de la gente que sentí que era más experta en lo que estaba haciendo, entonces me sentí muy segura y respaldada, obviamente la diferencia con la actuación es gigante, porque tienes la responsabilidad de que el trabajo de todo el mundo al final se vea bien. Está esa responsabilidad, pero tú en un momento la olvidas y estás es enfocada en contar lo que quieres contar, entonces ese es el reto”.

Después de años de trabajo la vallecaucana se llenó de conocimiento, experiencia y una firme convicción en su visión para crear una historia que rescata un episodio poco conocido de nuestra historia nacional: el de las primeras mujeres colombianas que lograron ejercer su derecho al voto en 1957, después de décadas de lucha por sus derechos. La película lleva a explorar cómo ese momento se convirtió en un hito en la identidad femenina del país, destacando a mujeres que, desde el anonimato, cambiaron el rumbo de la historia. “Cuando estaba como en el segundo trap de la película, que estaba haciéndole cambios y estaba tan emocionada escribiéndola, dije: ‘No quiero hacer ningún personaje, quiero hacer toda la película’. Fue un segundo y quedé enamorada, quería hacer todo”, reveló.

¿Patricia Castañeda volverá a la actuación?

Ahora que su película ha sido reconocida en la industria cinematográfica, Patricia Castañeda no mira hacia atrás con nostalgia por su carrera como actriz. En lugar de eso, dirige su mirada hacia el futuro con gran entusiasmo. “Voy a ser actriz toda la vida, pero por ahora estoy disfrutando más lo otro. No me ha hecho falta, pero no porque no ame la actuación, porque amo actuar, pero es que lo otro es más arrollador para mí en este momento, y es lo que me está impulsando a seguir”, dijo.

Castañeda se dio cuenta de que su voz merecía ser escuchada no solo a través de personajes, sino también como la autora completa de una historia. “Al final tiene que ver también un poco cuando escribo, como que me meto en los personajes, entonces es una mezcla, al final está todo ahí. Soy actriz, directora y guionista. Creo que uno tiene una pasión y es por siempre”.