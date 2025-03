J Balvin cuenta por qué no se casará con su novia Valentina Ferrer, la mamá de Rio

J Balvin está de gira por Estados Unidos y pronto irá a Europa. Su tour ‘Back to the Rayo’ pasó por Miami y allí se presentó en el ya mítico Centro de espectáculos Kaseya Center de la ciudad, dejando a sus seguidores impresionados con un show que pocas veces se ve en el género del reguetón. José, que estuvo de gira hace seis años y tuvo que cancelar una programada para el 2021, llegará en esta oportunidad a 27 ciudades en total.

Justamente, antes de este espectáculo el antioqueño, que lleva algo más de ocho años en medio de una estable relación con la argentina Valentina Ferrer, quien además es la madre de su hijo Río, próximo a cumplir 4 años, habló cobre el matrimonio y si habrá boda a la vista.

En la conversación que tuvo con el dominicano Tony Dandrades, con quien se ha enfrentado en pulsos de mano de manera jocosa el paisa, el periodista le preguntó sobre si había planes de boda.

“Es un compromiso con la sociedad”, J Balvin sobre el matrimonio

“¿Cuándo se casa?”, preguntó el reportero de ‘Primer Impacto, de Univisión. “Pero, ¿cuál es la diferencia? Yo veo pura gente casada que vive más maluco…”, dijo el cantante urbano. “¿No crees en el matrimonio?”, contrapreguntó el comunicador. “Yo creo que es una fiesta muy bacana... Yo siento que el matrimonio es una fiesta y es un compromiso con la sociedad”, dijo Balvin quien luego reiteró su posición. “Pero es que el compromiso no es con la sociedad, el compromiso es con la pareja”.

Para José no hay diferencia real entre estar o no casado. “Entonces, yo no veo la diferencia realmente entre estar casado o no. Casado es que la gente diga: ‘El marido, la esposa de...’. Pero siento que es como un contrato, no sé... O sea, lo respeto, pero como yo lo veo, ‘tú no me perteneces’, ni yo le pertenezco a ella. No, es como que la libertad realmente de ser, ese es el amor”.

Sobre la posición de su novia Valentina, el artista mencionó: “Ambos pensamos lo mismo, no es que sea algo que yo impuse, ni mucho menos con una mujer tan brava como la mía”.

Recordemos que ya el año pasado la misma Valentina se había pronunciado sobre su posición acerca del matrimonio también en un espacio de Univisión al decir: “Yo creo que tener un hijo habla más que estar casados”, opinó la argentina.

En noviembre de 2021, había dicho a Hola que no la trasnochaba la idea de una boda. “Nunca soñé con casarme y si en algún momento de mi vida lo hago, sería algo íntimo, para nosotros”, dijo.

De esta manera, por lo menos en un corto plazo ni J Balvin ni Valentina piensan en matrimonio.

