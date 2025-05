Jaclyn Smith, de Los Ángeles de Charlie, sorprende con su apariencia a los 80 años

Para las generaciones más jóvenes Los Angeles de Charlie tiene los rostros de Lucy Liu, Drew Barrymore y Cameron Díaz, quienes protagonizaron la primera película basada en la famosa serie de televisión, que mostraba un trío de mujeres detectives privadas que en cada episodio tenía una misión que cumplir, impuesta por Charlie, a quien nunca se le veía el rostro.

Sin embargo para las generaciones más adultas Los Ángeles de Carlie eran Kate Jackson, la fallecida Farraw Fawcett y Jaclyn Smith. Ellas estelarizaban la obra original que debutó en 1977 y durante años fue la serie estrella de la cadena ABC.

Ahora, ha sido Jaclyn Smith quien ha sorprendido al dar a conocer que está a meses de cumplir 80 años y luce simplemente increíble. La actriz, nacida en Texas, tiene una comunidad digital a la que se dirige frecuentemente a través de su cuenta de Instagram.

Smith quien fue una de las actrices pioneras en la creación de su propia línea de productos de belleza, también tiene su propia marca de ropa y comparte secretos de cómo lucir bien dependiendo de la ocasión.

Jaclyn, quien en la serie le dio vida a Kelly Garret, mencionó en entrevista con la CBS: “Fui la primera actriz que creó su propia línea en un momento en que todos simplemente prestaban su nombre a un producto. Me dijeron que no debería hacerlo, pero probablemente fue la mejor decisión que tomé”. Smith que también tiene su propia línea de perfumes.

Jaclyn Smith superó el cáncer de mama

No obstante, no siempre la ex actriz ha tenido una vida fácil siempre. Hace más de 20 años, en el 2002, fue diagnosticada con cáncer de seno y luchó contra él hasta vencerlo. En el 2009 su compañera de set Farrah murió a causa de un cáncer de colon.

Volviendo a la ex actriz y empresaria que es abuela mencionó en entrevista hace varios años con Firts for Women que sabe que muchos se preguntan cómo lograr lucir tan bien a pesar de acercarse a los 80. “A estas alturas de mi vida, no voy a ser esclava del ejercicio. Si me preguntan si quiero hacer ejercicio o cargar a mi nieta, ella es lo primero. Pero cuando juego con ella o la tengo en brazos, al instante soy más consciente de los músculos que necesito trabajar y fortalecer. Esa niñita me motiva. Así que ahora hago entrenamiento en circuito. Es una combinación de pesas, estiramientos y trabajo del core: ¡muchas planchas! Mantienen el core y la espalda baja fuertes”.

Sobre su alimentación procura la ingesta habitual de jugos verdes con espinacas, coliflor y jengibre.

