Jason Momoa, Aquaman, se quitó la barba. Así luce yerno de Ricardo Arjona afeitado

Jason Momoa tiene, o más bien tenía, una apariencia única en Hollywood. El actor hawaiano había hecho de su barba y su cabello todo un sello personal. Esto unido a su musculosa cuerpo, lo habían convertido en una figura inconfundible, capaz de ser reconocido en cualquier lugar. Sin embargo, ahora no es así.

Irreconocible, así se vio en la publicación que el actor de 46 años hizo un par de días antes de cumplir esta edad, sorprendiendo a sus casi 17 millones de followers. Jason decidió después de seis años afeitarse completamente. Hasta donde expresó lo hizo ya que estará en la tercera parte de la película Dune.

Jason Momoa se afeita tras seis años

Momoa quiso llevar a sus seguidores los detalles de su proceso, que evidentemente le costó.“No me he afeitado en seis años, y aquí estamos de nuevo”, escribió en su publicación de Instagram, donde además aprovechó para publicitar su marca de agua Mananalu, la cual lanzó en 2019, y que conscientiza al público de la necesidad de reducir el uso de plásticos y procurar reenvasar.

Jason también se sinceró con lo que veía frente al espejo y así como muchos de sus seguidores que lamentaron que haya renunciado a su característica barba, él admitió su percepción.

“¡Maldita sea, lo odio!”, indicó mientras seguía con la tarea de lucir como su nuevo rol actoral se lo exige.

Los seguidores reaccionados impresionados por cómo lucía Momoa, a algunos les gustó y otros sintieron que en realidad luce como otra persona.

Hay que mencionar que el actor actualmente sostiene una relación sentimental, que pasé por le festival de Cannes con la actriz Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona.

Anteriormente, estuvo casado por cuatro años con Lisa Bonet, con quien estuvo un total de 16 años. Curiosamente Momoa, quien cortó parte de su cabellera en el 2022, había dicho que si renunciaba a su aspecto seguramente su esposa lo dejaría. “Mi esposa me dejaría si me cortara el pelo, así que simplemente no me lo corto”, dijo al The Daily Telegraph en 2018.

Jason y Lisa rompieron en enero del 2022.

De momento, es un hecho que Momoa es parte de la cinta Dune III, dirigida por Denis Villeneuve. Recordemos que él estuvo en la primera parte personificando a Duncan Idaho.

¿Qué le dijo Adria Arjona a Jason Momoa en su cumpleaños?

Este primero de agosto, día del cumpleaños del actor, su novia Adria le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

“Feliz cumpleaños mi amor. No hay nada que me guste más que hacer la vida a tu lado. Así que aquí está un año más de ser salvaje y libre y por crecer siempre joven. Te quiero mucho bebé @prideofgypsies . Y... feliz día @chief.of.war también. Emocionado por que el mundo vea en lo que has vertido tu corazón y tu alma durante los últimos años”, le escribió Adria.

