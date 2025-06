Javier Bardem contó que Penélope Cruz tuvo depresión posparto: “No pude entender”

El reconocido actor español Javier Bardem de 56 años, Javier Bardem estrenará el próximo 27 de junio la película ‘F1’ una película protagonizada por Brad Pitt, donde se pondrá en la piel al fundador de Ferrari. En medio de las entrevistas por la promoción de la película, el actor abrió su lado más íntimo con The New York Times y contó detalles sobre la salud mental de su esposa, la también actriz española Penélope Cruz.

La historia de amor de la pareja se remonta a 1992 durante la grabación Jamón, jamón, cuando tenían 17 y 21 años y se conocieron, en ese entonces, ambos eran muy jóvenes, o alguno salía con alguien más. Sin embargo, después de un tiempo llegó ese momento y fue así como tras un breve romance, en el 2010 la pareja se casó, ahora tiene 2 hijos, Leo nacido en 2011 y Luna, que llegó al mundo 2 años después, en 2013.

En la reciente charla con el NYT el actor se sinceró sobre uno de los temas más relevantes para los internautas, la salud mental.

En esta entrevista, reveló cómo su esposa vivió la depresión posparto y cómo fue su rol de esposo en el acompañamiento de esta etapa. Bardem contó que, aparte del amor y la ilusión de crear una familia como acto de amor y el deseo de la creación de algo hermoso, también vivió la parte más negativa de la paternidad que fue la depresión postparto.

Así apoyó Javier Bardem a Penélope Cruz

También admitió la complejidad de la misma. “Como hombre, has acompañado a esa persona, pero no has pasado por lo que ella ha pasado. El embarazo no fue tan malo. Fue la depresión posterior. No era capaz de manifestarlo, y era todo nuevo para ella. Ahora está mejor. Desafortunadamente, no pude comprender la dimensión de lo que era. Pero más tarde, lo hice.

Es una mujer increíble, valiente, fuerte y hermosa por haber podido compartirlo”, contó.Aunque el español no experimentó de primera mano lo que significaba este tipo de depresión, luego pudo compartir con su esposa la tristeza de estar lejos de sus hijos, “no recuerdo cómo era mi vida antes de tener hijos”.

Durante la entrevista, el histrión también recordó haber vivido una depresión similar durante la filmación de la película por la cual le dieron un Óscar en 2008, “No es país para viejos”. “Me sentía desconectado del placer de la vida. Nunca llegué a un lugar en el que pensaba cosas oscuras, pero estaba triste. Me costó un tiempo salir de ahí”, comentó el actor.

