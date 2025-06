Hija de Rubby Pérez admite que recibió dinero de dueños de Jet Set ¿por qué?

Esta semana finalmente, el caso por el desplome de la discoteca Jet Set de República Dominicana avanzó. Trascendió que los dueños del lugar, Antonio y Maribel Espaillat fueron acusados de homicidio involuntario y luego de escuchar las declaraciones pertinentes, la jueza consideró que bajo ciertas medidas era posible que los dos afrontaran los cargos desde sus casas. Fue así como la madrugada de este jueves, los hermanos recuperaron su libertad, pese al malestar de los acusadores.

Así mismo, se informó que Zulinka la hija mayor de Rubby Pérez y quien se encontraba con su padre como parte de la orquesta el día 7 de abril, fecha del siniestro, junto a su esposo, el también músico Miguel Báez, recibieron dinero de parte de los Espaillat.

En principio se especuló con que esta suma (un millón de pesos dominicanos) hacia parte de un acuerdo para no seguir con la demanda del proceso. Por ello, la misma Zulinka salió en redes sociales a corroborar que en efecto, recibieron la importante suma pero explicó la razón de la misma.

“Es verdad”, Zulinka, hija de Rubby Pérez

Después de expresar su “más profunda solidaridad con las víctimas y los familiares del trágico colapso del Jet Set, en carne propia estoy viviendo” mencionó: “En cuanto al tema del cheque que ha sido difundido, sí es verdad que recibí una compensación solo como miembro de la orquesta, al igual que mi esposo Miguel Báez, quien también era miembro de la orquesta, ya que como comprenderán, dejamos de percibir ingresos a nivel laboral, aclaro lo anterior puesto que no se trata de como han querido insinuar, es una compensación como miembro de la orquesta, no como hija de Rubby Pérez”, indicó.

“Durante mucho tiempo he optado a guardar silencio confiando en que las cosas se iban a resolver con madurez y respeto, sin embargo, ante la desinformación me he visto en la necesidad de aclarar públicamente mi posición, no busco confrontación con nadie, ni polémica, lo único que deseo es que se respete el legado de mi familia”, expresó la hija del merenguero desmintiendo de alguna manera que el dinero sea un acuerdo para detener el caso.

Al final, indicó cuál era su deseo de que todo concluyera “de la manera más tranquila por las vías adecuadas con la intervención de nuestros abogados... Mi único interés es que se maneje todo con transparencia y el respeto que merece mi familia”.

La información del dinero se hizo pública ya que se incluyó en el expediente presentado por la defensa de Antonio Espaillat, donde aparece el respectivo recibo y desistimiento fechado el 28 de mayo.

Así mismo, varios medios dominicanos informaron que 15 personas más de la orquesta de Rubby Pérez recibieron dinero como compensación.

