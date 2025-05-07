Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Jennifer Aniston confesó su larga lucha por ser mamá: “no quería hacerlo público”

La actriz de ‘Friends’ y de varias comedias románticas, ex de Brad Pitt, se sinceró sobre su batalla de décadas por convertirse en madre y su negativa para adoptar.

Por Redacción Vea
15 de octubre de 2025
Jennifer Aniston confesó su larga lucha por ser mamá: “no quería hacerlo público”
Fotografía por: Getty Images

La actriz Jennifer Aniston, de 56 años, se hizo mundialmente conocida por su rol de Rachel Green en la serie Friends, que se emitió entre 1994 y 2004. Posteriormente, no solo protagonizó varias comedias románticas en el cine, que la elevaron al nivel de estrella del séptimo arte; sino que también se convirtió en empresaria de televisión. Hoy actúa y produce The Morning Show, una apuesta que ha sido aclamada por la crítica.

Pareciera que la actriz lo ha logrado todo, sin embargo la maternidad ha sido, según ella misma, un dolor con el que vivió, ya que por más de 20 años quiso cristalizarlo y no lo pudo lograr.

Hace unos días, la actriz se sinceró sobre este tema en el pódcast Armchair Expert, propiedad de Wondery+, dondeademás confesó por qué la adopción nunca estuvo en sus planes pese a que muchos le insistieron irse por esa posibilidad.

Vínculos relacionados

Jennifer López y Ben Affleck se reencuentran tras su divorcio y así reaccionaron
Él es el nuevo novio de Jennifer Aniston. La actriz de Friends sale con hipnotista
La millonaria suma que los actores de ‘Friends’ siguen recibiendo por la serie
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

“Intenté tener familia”, Jennifer Aniston

‘’Durante 20 años intenté tener una familia, pero no quería hacerlo público. Me sometí a fertilización in vitro, tomé tés chinos, hice de todo. Fue devastador. Habría dado lo que fuera si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor‘’’, dijo la ex esposa de Brad Pitt.

Ahora, a sus 56 años, la estrella de The Morning Show está ‘’tranquila’’ y en paz con el tema. ‘’Debo decir que llega un punto en que se me escapa de las manos. Literalmente no puedo hacer nada al respecto’‘, señalaba.

Sobre la negativa a adoptar dijo: ‘’Cuando la gente dice ‘pero puedes adoptar’, no quiero adoptar. Quiero mi propio ADN en una personita. Es la única manera, egoísta o no, sea lo que sea, lo he deseado. Simplemente no estaba en el plan, fuera cual fuera el plan‘’, puntualizó la actriz que reconoció que también hubo un momento complejo donde simplemente tuvo que resignarse a que esa era su realidad.

Se trató de algo ‘’muy emotivo, especialmente en el momento en que dicen ‘ya está’, porque es un momento extraño cuando te lo dicen’’. '‘Llegó un momento en el que me dijeron que ya no había opción, y simplemente tuve que aceptarlo’‘.

Hay que mencionar que Aniston actualmente tiene una relación sentimental con Jim Curtis, un famoso hipnotista o hipnoterapeuta y escritor de libros de auto ayuda, que brinda terapia relacionada con la superación de miedos, traumas o relaciones dependientes. Es conocido en redes como Hypnotist, y es también orador y consultor de empresas. Tiene 49 años.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Jennifer Aniston

Friends

La lucha de Jennifer Aniston

Brad Pitt

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.