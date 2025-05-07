Jennifer Aniston confesó su larga lucha por ser mamá: “no quería hacerlo público”

La actriz Jennifer Aniston, de 56 años, se hizo mundialmente conocida por su rol de Rachel Green en la serie Friends, que se emitió entre 1994 y 2004. Posteriormente, no solo protagonizó varias comedias románticas en el cine, que la elevaron al nivel de estrella del séptimo arte; sino que también se convirtió en empresaria de televisión. Hoy actúa y produce The Morning Show, una apuesta que ha sido aclamada por la crítica.

Pareciera que la actriz lo ha logrado todo, sin embargo la maternidad ha sido, según ella misma, un dolor con el que vivió, ya que por más de 20 años quiso cristalizarlo y no lo pudo lograr.

Hace unos días, la actriz se sinceró sobre este tema en el pódcast Armchair Expert, propiedad de Wondery+, dondeademás confesó por qué la adopción nunca estuvo en sus planes pese a que muchos le insistieron irse por esa posibilidad.

“Intenté tener familia”, Jennifer Aniston

‘’Durante 20 años intenté tener una familia, pero no quería hacerlo público. Me sometí a fertilización in vitro, tomé tés chinos, hice de todo. Fue devastador. Habría dado lo que fuera si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor‘’’, dijo la ex esposa de Brad Pitt.

Ahora, a sus 56 años, la estrella de The Morning Show está ‘’tranquila’’ y en paz con el tema. ‘’Debo decir que llega un punto en que se me escapa de las manos. Literalmente no puedo hacer nada al respecto’‘, señalaba.

Sobre la negativa a adoptar dijo: ‘’Cuando la gente dice ‘pero puedes adoptar’, no quiero adoptar. Quiero mi propio ADN en una personita. Es la única manera, egoísta o no, sea lo que sea, lo he deseado. Simplemente no estaba en el plan, fuera cual fuera el plan‘’, puntualizó la actriz que reconoció que también hubo un momento complejo donde simplemente tuvo que resignarse a que esa era su realidad.

Se trató de algo ‘’muy emotivo, especialmente en el momento en que dicen ‘ya está’, porque es un momento extraño cuando te lo dicen’’. '‘Llegó un momento en el que me dijeron que ya no había opción, y simplemente tuve que aceptarlo’‘.

Hay que mencionar que Aniston actualmente tiene una relación sentimental con Jim Curtis, un famoso hipnotista o hipnoterapeuta y escritor de libros de auto ayuda, que brinda terapia relacionada con la superación de miedos, traumas o relaciones dependientes. Es conocido en redes como Hypnotist, y es también orador y consultor de empresas. Tiene 49 años.

